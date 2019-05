Airports JCDecaux erhält Werberechte in Abu Dhabi

Bereits bislang ist der weltgrößte Außenwerber Vermarkter von Werbeflächen am Abu Dhabi International Airport (AUH). Der internationale Flughafen begrüßte im Jahr 2018 mehr als 21 Millionen Fluggäste und war einer der am schnellsten wachsenden Airports der Welt (+ 29% in den letzten fünf Jahren).

Nun gab JCDecaux bekannt, dass das Unternehmen auch die Vermarktung am neuen Midfield Terminal, Digitale Airportwerbung über zahlreiche Screens und Videowalls anbieten wird. Das Terminal soll den Komplettbetrieb noch in diesem Jahr aufnehmen. Das Midfield Terminal erhöht die Gesamtkapazität des Flughafens auf 45 Millionen Passagiere.

Die Vereinbarung sieht vor, dass DooH-Netzwerke mit einer bislang nicht kommunizierten Anzahl an 85″ DooH Screens ebenso installiert werden wie 4x je 20 m² große Videowände.