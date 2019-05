Airportwerbung Clevere Live-Kampagne in Stansted

Der schnelle Weg vom Flughafen zum Ziel in der Stadt ist für alle Passagiere wichtig. Wichtiger als Pläne sind reale Möglichkeiten, schnell(er) von A nach B zu kommen. Mit einer dynamischen Live- Datenkampagne nutzt Stansted Express, der Zug-Zubringer vom Airport Stansted nach London, die Möglichkeiten des Mediums Digitale Außenwerbung, um Passagieren einen nutzwertigen Service zu liefern – und sie idealerweise als Kunden gewinnen zu können.

Die Kampagne, die am Flughafen Stansted läuft, wurde im dortigen DooH-Netzwerk von Media Owner Primesight gebucht und von DOOH.com umgesetzt. Ebenfalls mit im Boot war die Kreativagentur LIDA (zur M & C Saatchi-Gruppe gehörend) sowie der Werbungtreibende selbst. Mit der Kampagne können Reisende auf einen Blick Geschwindigkeit und Effizienz der Stansted Express-Linie auf Basis der Live-Infos erkennen. So können sie die Fahrtzeiten von Auto, Bus und dem Stansted Express zum Bahnhof London Liverpool Street vergleichen.

Bespielt werden Screens (Digital 6-Sheets) im Bereich der Gepäckausgabe des Flughafens Stansted. Echtzeitdaten über mehrere APIs ermöglichen die Durchführung der DooH-Kampagne.