In Deutschland, UK und der Schweiz war die Lang AG bislang mit eigenen Standorten vertreten. Jetzt kommt mit Spanien ein viertes Land hinzu, in dem das Unternehmen tätig ist. Hier ist Lang Iberia am neuen ISE-Messestandort in Barcelona ansässig.

Die Firma baut mit diesem Schritt ihre Kapazitäten und schnelle Reaktionszeit auf der iberischen Halbinsel aus. Dazu kaufte man sich bei einem im Markt erfahrenen Player ein: DTA Events & Cinema wurde 2011 gegründet und positionierte sich zunächst als Partner im Bereich Personalbuchung sowie Support vor Ort in Spanien. Aufgrund seiner internationalen Erfahrung bietet das Unternehmen einen professionellen und mehrsprachigen Kundendienst an und arbeitet ausschließlich mit qualifizierten Technikern und geschulten Hands. Seit 2016 hat sich das in Barcelona ansässige Unternehmen auf die Vermietung und den Verkauf von Videogeräten spezialisiert und rundet so sein Dienstleistungsangebot ab.

Mit der Gründung und einer eigenen Repräsentanz deckt Lang Iberia fortan den spanischen Markt als Vermieter und Systemintegrator von visueller Präsentationstechnik sowie deren Peripherie ab und platziert sich bewusst im B2B-Segment. Auf diese Weise stellt Lang Iberia fortan eine professionelle Anlaufstelle für den cross-rental-lastigen Markt vor Ort dar und verpflichtet sich zur absoluten Neutralität gegenüber seinen Kunden.

Mit der Präsenz in Barcelona treibt die Lang AG ihre Strategie voran, sich im europäischen Markt breiter aufzustellen. Schon das Jahr 2017 brachte historische Veränderungen für das Familienunternehmen mit sich. Lang gründete gleich zwei neue Unternehmen in der Schweiz und in Großbritannien – Lang Baraday und Lang UK.

„Essentiell für eine internationale Expansion sind die richtigen Kollegen vor Ort. Wir alle leben ein und dieselbe Unternehmensphilosophie, passen jedoch stets den globalen Gedanken der Unternehmung den kulturellen Umständen und Anforderungen des Marktes an“, sagt Tobias Lang, Vorstand der Lang AG. Er stellt heraus, dass alle vier Unternehmen eigenständig operieren und dies, neben der technischen Kompetenz der Kollegen, die perfekte Voraussetzung für einen erfolgreichen Marktauftritt sei.

Durch den Zusammenschluss mit dem spanischen Unternehmen könne Lang sein Leistungsspektrum global erweitern und den Bedürfnissen seiner Kunden sowie den Anforderungen des Marktes einmal mehr gerecht werden.