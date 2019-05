Digital Signage Per Mandorf wird CEO von Zeta Display

Per Mandorf ist seit drei Jahren als Managing Director von Digital POS-Anbieter Visma Retail (seit 2018 mit Etenda Retail fusioniert) in Stockholm tätig. Davor bekleidete Per Mandorf führende Positionen bei skandinavischen Einzelhandelsunternehmen, davon sieben Jahre als Nordic Sales und Retail Manager bei der Nilson Group.

„Der Verwaltungsrat ist sehr zufrieden mit der Ernennung von Per Mandorf, der über eine große Erfahrung in der strategischen Geschäftsentwicklung verfügt, insbesondere mit der Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette und Geschäftsmodelle von Softwareunternehmen mit Recurring Revenue. Mit seiner Erfahrung und seiner Führungsqualitäten bin ich überzeugt, dass Per Zeta Display weiterentwickeln und das Unternehmen zum weiteren Erfolg führen wird“, sagt Mats Johansson.