Der MultiSync V554Q ist die neueste Ergänzung des UHD-Portfolios ((3.840 x 2.160 p) von NEC Display Solutions Europe. Das 55″ Large Format Display (LFD) eignet sich für Anwendungen in Unternehmen, Kontrollräumen, der Systemgastronomie, dem Handel sowie auch für DooH-Installationen.

Der neue Screen verfügt über eine integrierte SpectraView-Engine für eine zuverlässige Farbwiedergabe und flexible Kalibrierungsfunktionen. Das ermöglicht eine mühelose Installation und einfache Steuerung der visuellen Parameter. Das LFD ist zudem kompatibel mit der Open Modular Intelligence (OMi) von NEC. Damit können Anwender die Leistung ihres Displays verbessern, indem sie einfach einen der OPS-Einschubplayer von NEC für mehr Rechenkapazität, ein Raspberry Pi Compute Module oder Signalschnittstellen für die Zuspielung von Inhalten einbinden.

Der Luminanzwert des Screens liegt bei 500 cd/m². Das Display, das für den 24/ 7 Betrieb zertifiziert ist, kann sowohl im Hoch- wie im Querformat genutzt werden. Den 1x vorhandenen OPS Slot ergänzen die Eingänge (Video) 2 x DisplayPort (HDCP) und 3 x HDMI (HDCP).

Das NEC MultiSync V554Q ist ab Mai in der gesamten EMEA-Region erhältlich. Damit ist es der dritte 55-Zöller des Herstllers mit einer UHD-Auflösung. Kürzlich kam der E557Q auf den Markt. Darüber hinaus bietet NEC das interaktive NEC InfinityBoard in 55″ an.