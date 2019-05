Intuiface eröffnet in Taipeh, der Hauptstadt Taiwans – ein Vertriebs- und Supportbüro. Mit dieser ersten eigenen Präsenz in Asien bietet Intuiface nun zusammen mit den Büros in Toulouse und Chicago Rund-um-den Globus Support an. Mehr als 1.500 Unternehmenskunden in über 70 Ländern nutzen bereits Intuiface. Zusätzlich werden von Taipei aus regionale Digital Signage Experten betreut und neue Beziehungen zu lokal ansässigen Hardwareherstellern aufgebaut.

Die Expansion von Intuiface nach Asien wurde durch die im Jahr 2018 abgeschlossene Serie A Finanzierungsrunde ermöglicht.

Geleitet wird das Büro in Taipeh von Raphael Languebien, einen langjährigen Digital Signage Veteran, der seit zehn Jahren in der Region lebt. Zuletzt war er als Regional Sales and Operations Director für Scala tätig und verantwortete technische, vertriebliche und geschäftliche Entwicklungsaufgaben in Südost- und Ostasien. Er spricht fließend Mandarin, Englisch und Französisch.

Mit der Präsenz in Ostasien plant Intuiface seine regionale Marktanteil zu erhöhen – sowohl Agenturen und Integratoren, die ihre eigenen Kunden ansprechen, als auch Unternehmens-Direktkunden.

„Wir wollten ehrgeizig in Asien Fuß fassen, um die Entwicklung von Intuiface in einer Region zu beschleunigen, die Innovation liebt“, sagt Jacques Soumeillan, Executive President. „Es ist spannend, in Raphael Languebien einen so qualifizierten Digital Signage Veteran verpflichtet zu haben, der uns hilft, diesen Anspruch zu verwirklichen. Wir haben für die nächsten Jahre Großes vor.“

Languebien, in seiner neuen Funktion als Business Development Director – Asia, sagt: „Ich freue mich sehr, den Erfolg der leistungsstarken und einzigartigen Plattform von Intuiface im asiatischen Digital Signage Markt und darüber hinaus zu beschleunigen“.