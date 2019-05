Die Digital Signage-, IPTV- und Video-Streaming-Plattform von Tripleplay hat nach Firmenangaben in der DACH-Region deutlich an Popularität gewonnen. Tripleplay wird demnach seit kurzem in einer Reihe von Stadien und Arenen, Banken, Unternehmen und Einzelhandelsgeschäften in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingesetzt. Deshalb ist sie nun auch in deutscher Sprache verfügbar.

Der Chief Technical Officer von Tripleplay, Dr. Peter Martin, über den Schritt: „Mit Deutsch als zusätzlicher Muttersprache wissen wir, dass wir das Arbeitsleben vieler unserer Kunden wesentlich vereinfachen und sicherstellen werden, dass unsere Plattform ihre Geschäftsziele erreicht.“

Auch Indrajit Raichaudhuri, Regional Manager von Tripleplay für die DACH-Region, ist überzeugt, dass der Schritt Vorteile für die Anwender bringt: „Wir haben ein gutes Maß an Erfahrung in der Region gesammelt, ohne diese muttersprachliche Unterstützung zu haben, und wissen daher, dass wir mit der Erweiterung der Plattform das Interesse und die Rentabilität der Plattform für unsere Partner und Kunden erhöhen werden.“

Die Tripleplay-Plattform wurde in DACH von einer Reihe von Organisationen eingesetzt, darunter die Mercedes-Benz Arena Berlin, die Barclaycard Arena Hamburg und die Verti Music Hall Berlin.