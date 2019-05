Als österreichweit erstes Unternehmen setzt Nespresso zur Bewerbung seiner drei neuen Kaffees Nespresso „Barista Creations“ auf eine Transport Media Inszenierung der Gewista: eine Brand Area in der U-Bahn-Station Stephansplatz. Neben Folienbrandings kamen auch Digitale City Lights zum Einsatz auf denen die Live-Interaktion zwischen Passanten und Nespresso Coffee Ambassador Michael Ilsanker im Nespresso Pop Up „The Magic Inside“ auf der Kärntner Straße möglich waren.

Die neuen Brand Areas der Gewista sind Transport Media Inszenierungen, die Folierungen in Wiens größten U-Bahn-Stationen ermöglichen und sich durch die Einbindung von Digitalen City Lights ergänzen lassen. Nespresso nutzte diese Werbeform an Wiens reichweitenstärkster U-Bahn-Station nicht nur im klassischen Sinne, sondern mittels einer erstmalig in Österreich umgesetzten Live-Interaktionskampagne, die Passanten direkt ansprach.

Auf den Digitalen City Lights der U-Bahn-Station Stephansplatz wurde am ersten der sieben Kampagnentage ein Countdown zum Start von „The Magic Inside“, der Nespresso Pop Up Erlebniswelt für alle Sinne, eingesetzt. Am zweiten Kampagnentag fand eine Live-Übertagung statt, die österreichweit zum ersten Mal in der U-Bahn-Station Stephansplatz als Pilotprojekt umgesetzt wurde: Den Passanten wurde die einmalige Möglichkeit geboten live mit Nespresso Coffee Ambassador Michael Ilsanker in der Pop Up Erlebniswelt „The Magic Inside“ zu interagieren.

Die Live-Interaktion wurde durch eine Bild-Übertragung und ein Live-Texting unterstützt. Passanten konnten so direkt in der U-Bahn-Station Stephansplatz ihre bevorzugte Kaffeesorte wählen. Nach der Entscheidung für einen der drei Kaffees konnten sich Passanten mittels QR-Code einen Gutschein für einen kostenlosen Kaffee downloaden. Durch das Vorzeigen des QR-Codes in „The Magic Inside“ erhielt der Besucher exklusiv seinen gewünschten Kaffee, den er zuvor mittels Live-Interaktion ausgewählt hatte. Als Agentur war UM PanMedia verantwortlich.

Die Brand Area ist das neueste Produkt, eine Transport Media-Inszenierung, der Gewista und ermöglicht Folierungen in den U-Bahn-Stationen, ergänzt durch Digitale City Lights. In der ersten Rolloutphase sind die Stationen Stephansplatz, Schottenring, Karlsplatz, Messe Wien – hier sind additiv auch Digitale City Lights buchbar – Vienna International Centre, Neubaugasse und die Zieglergasse verfügbar. Die Brandingformate in den U-Bahn-Stationen reichen von 35 m² bis 235 m² und ergeben in Kombination mit den 80″ und 32″ großen Digitalen City Lights einen beeindruckenden Werbeauftritt. Der Standardbuchungszeitraum beträgt, analog zu den Digitalen City Lights, deren ganzer 60 Sekunden Loop inkludiert ist, 1 Woche, mit Starttag Montag. Weitere U-Bahn-Stationen werden folgen.