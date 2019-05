Louis Vuitton präsentierte am vergangenen Wochenende die neue Cruise 2020 Kollektion in Style. Das französische Modehaus wählte das ehemalige TWA Flight Center am New Yorker Flughafen JFK als Bühne. Ein architektonisches Highlight der 60er Jahre – erbaut vom finnischen Architekten Eero Saarinen.

Die französische Luxusmarke hat eine Reihe von Handtaschen mit integrierten flexiblen OLED-Displays vorgestellt. Laut Engadget verfügen die AMOLED-Displays über eine Auflösung von 1.920 x 1.440 Pixel. Zwei Prototyp-Handtaschen wurden im Rahmen der LV Cruise 2020 Runway Show in New York City gezeigt.

Der Content war aus Digital Signage Sicht noch ein bisschen enttäuschend (Videos von zufälligen Stadtansichten und Screenshots von der LV-Website), aber die nächste Kollektion ist sicherlich schon in der Mache.