Am 21. wird Philips Professional Display Solutions seine Roadshow in Düsseldorf fortsetzen und am 23. Mai in Hamburg abschließen (vgl. Link am Ende dieses Artikels), der dritten und letzten Station der Show des Herstellers, der auch in diesem Jahr mit Partnern unterwegs ist.

Es wurden diverse Lösungen demonstriert und die Partner brachten ihre Lösungen auch dem Publikum näher. Erstmals war in diesem Jahr dimedis mit im Boot, die die Software kompas zeigten, darunter ein neues Raumbuchungstemplate. Weitere Partner auf der Roadshow sind Navori, Stino, Teamviewer und Pascom. Mit der neuen Serie „Studio“ oder dem Augmented Reality-Konfigurator ARc App hatte der Displayspezialist vor kurzem neue Lösungen auf den Markt gebracht. Philips PDS thematisiert auf der mobilen Hausmesse auch die kommenden Änderungen, die mit dem neuesten Android einhergehen werden.

Der Hersteller konnte in München – Veranstaltungsort war das Hilton am Airport, in dem in 6 Wochen die DSS Europe 2019 stattfinden wird – mehr als 70 Besucher aus der Branche begrüßen. Die Anmeldezahlen für die Termine in Düsseldorf und Hamburg, hieß es seitens des Herstellers.