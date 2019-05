Am 21. Mai 2019 öffnet die TOP von Ingram Micro zum 20. Mal ihre Pforten für Aussteller und Fachbesucher. Seit der ersten Veranstaltung überzeugt die ITK-Messe als kompakte Plattform für die technologischen Innovationen der Zukunft und Networking.

Veranstaltungsort für die TOP 2019 wird wie in den Vorjahren das MOC München sein. Am Dienstag, den 21. Mai 2019, werden neben Jubiläums-Specials wie der Celebration auf der Hauptbühne am Nachmittag vielfältige Produktneuheiten und innovative Technologielösungen gezeigt. Im Ausstellungsbereich sind alle namhaften Hersteller mit eigenen Messeständen vertreten, HP Deutschland GmbH und Microsoft werden in diesem Jahr die Keynotes auf der Hauptbühne halten, zudem lädt Apple in seine SMB Businesslounge zum exklusiven Austausch ein.

Im Rahmen des umfangreichen Workshop- und Vortragsprogramms informieren Experten praxisnah über wichtige Trend- und relevante Businessthemen. Moderierte Value Guided Tours zeigen anhand konkreter Beispiele, welche zusätzlichen Geschäftsmöglichkeiten sich mit Value Lösungen realisieren lassen.

Auch der Gastgeber selbst bringt spannende Highlights mit ins MOC: Als Full Service Provider präsentiert Ingram Micro in Halle 2 an verschiedenen Stationen sein umfangreiches Dienstleistungsspektrum. Hier erfahren die Besucher alles Wissenswerte rund um Trainings & Enablement, Financial Services, Channel Financing, Logistic Services, eSolutions, Professional Services, Managed Services sowie Lifecycle Services. Ebenfalls in Halle 2 erhalten Interessenten einen Einblick in das neue Ingram Micro Solution Center. Das Spezialisten-Team am Stand erklärt die Hightech-Ausstattung und Möglichkeiten des Test- und Demo-Labs und ermöglicht den Remotezugriff auf die Umgebungen. Zudem können sich die Besucher über Virtual Reality die verbaute Hardware direkt ansehen.

Zum Ausklang des Messetages findet wieder die TOP Party ab 18:30 Uhr in Halle 4 direkt auf dem Messegelände des MOC statt.

Fachhandelspartner können sich über die Website der TOP 2019 zur Messe anmelden. Weitere Informationen gibt es zudem unter der Telefonnummer 089/ 4208-3067 oder per E-Mail an besucher@ingrammicro.de.