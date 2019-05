Im Jahr 2017 flogen rund 3,376 Millionen Passagiere über den Billund Airport (BLL) – eine Steigerung um mehr als 1 Million im Vergleich zum Jahr 2007.

Im Jahr 2018 wurden an dem überregional bedeutenden dänischen Flughafen – unter anderem ist er „das Tor“ zum bekannten und beliebten Legoland – zahlreiche Modernisierungsmaßnahmen umgesetzt. Dies betraf auch den Bereich der Bewegtbildinformation. So wurden erstmals DooH-Screens als digitale Werbemittel eingeführt (vgl. Link am Ende dieses Textes).

Und im Sommer 2018 wurde auch das System für Flight Information Display Systems (FIDS) aktualisiert – ein Roll-out, bei dem zahlreiche Displays und Mediaplayer installiert wurden, die sämtlich von Hersteller NEC Display Solutions stammen. Als Softwarepartner vertraut der Airport auf Net Display Systems, deren Lösung PADS4 genutzt wird.

Die als Einzel-Screens sowie in einer Videowall genutzten Large Format Displays (LFD) stammen aus den NEC Serien V und P. Installiert wurden LFDs in Größen zwischen zumeist 40″ und 55″. Auch 98-Zöller und zahlreiche Mediaplayer der Typen OPS Slot-in-PC Intel 4K Celeron (Apollo Lake), OPS Slot-In-PC Intel Atom Quad Core und OPS Slot-In-PCs mit Intel Core i-Prozessoren der 7. Generation versehen ihren Dienst am Flughafen. Insgesamt wurden 175 Screens installiert.