In diesem Jahr boomt der Bereich der AiO-LED-Screens. Diese haben gegenüber LED Walls den Vorteil, deutlich einfacher installiert werden zu können. In Bildschirmdiagonalen, die mit LCD Screens aktuell nicht erreicht werden können – also jenseits von 98″ – sowie deutlich geringerem Energieverbrauch kann die Kategorie ebenfalls punkten. Neuer Standard bei vielen Anbietern: 130″, Full-HD als Auflösung.

Auch Calibre ausBradford in Großbritannien Mit einem Gewicht von 125 kg kann der LED Screen laut Hersteller von drei Personen in weniger als einer Stunde einsatzbereit aufgebaut werden. Auch die Wartung soll schnell vonstatten gehen: Ein einzelnes Modul kann demnach in weniger als 10 Sekunden ausgetauscht werden. Die Steuerung des AiO ist ebenso einfach möglich, entweder über eine Fernbedienung oder eine App. Das AiO-LED-Display verbraucht im Standby-Modus weniger als 0,5 Watt.

Genutzt wird – wie bei Wettbewerbern – ein 4-in-1-SMD-LED-Layout mit einer Teilung von 1,5 mm für hervorragende Bildqualität und Klarheit. Der Screen kann im Hoch- und Querformat betrieben werden. Mit einer Tiefe von nur 3,8 mm lässt sich der Screen gut in die Unternehmens- oder Einzelhandelsumgebung integrieren. Das Display verfügt über mehrere Eingänge, einschließlich HDMI und 3G-SDI, für die Verwendung mit Kameras.