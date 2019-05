Der aus Brookings, South Dakota, stammende Hersteller Daktronics führt nun offiziell seine urbane Displaylinie ein, mit neuen 8 mm und 10 mm Pixelabstand. Sie ergänzen die 13-, 16- und 20-Millimeter-Optionen und sind für Digitale Außenwerbung und verwandte Nutzungen gedacht.

Das Produkt wurde für urbane Umgebungen entwickelt und ist für Nutzungen wie in einer Fußgängerzone in der Innenstadt, an Verkehrsknotenpunkte oder touristisch interessanten Orten gedacht. Lamar Outdoor Advertising ist der erste Kunde, der die Screens seit dem vergangenen Winter in der Innenstadt von Des Moines, Iowa, installiert hat.

Standort ist ein Parkhaus in einem Unterhaltungsviertel. Der LED-Screen ist hoch genug für den Straßenverkehr, aber niedrig genug für den Fußgängerverkehr installiert worden.

Die Lösung nutzt SMD-LED-Technologie (Surface Mount Device). Das neue Digital Billboard-Angebot von Daktronics verwendet ein eingebettetes Steuersystem und die Option, Systeme von Drittanbietern zu unterstützen. Es verfügt auch über die SmartLink-Technologie, mit der Nutzer ein Display aus der Ferne ausschalten können, um unnötige Fahrten zum Display-Standort zu vermeiden.