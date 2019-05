Die XT-Serie von Barco wurde speziell für LED-Anwendungen im Innenbereich gestaltet. Sie bietet hohe visuelle Leistung und Zuverlässigkeit sowie große Betriebsflexibilität und eignet sich für viele Innenanwendungen – einschließlich Unternehmens- und Besucherzentren, Sitzungssäle, Fernsehstudios, Designzentren und Kontrollräume. „Mit der XT-Serie bringen wir unsere High-End-LED-Lösungen in Märkte, in denen Barco seit vielen Jahren präsent ist, in denen LED jedoch nie die führende Technologie war. Jetzt können wir drei komplementäre Anzeigetechnologien anbieten: Projektion, LCD und LED“, so Nicolas Vanden Abeele, Senior VP Entertainment.

Jedes XT-LED-Modul hat ein Seitenverhältnis von 16: 9, mit dem sich auf einfache Weise native Full HD- oder UHD-Screens erstellen lassen. Die XT-Serie besteht aus 4 Modellen mit Pixelabständen von 0,9 mm, 1,2 mm, 1,5 mm und 1,9 mm.

Die Module der XT-Serie sind für die Wandmontage konzipiert, das heißt, sie sind von vorne vollständig zugänglich, wodurch eine geringe Bautiefe entsteht.

„Die LED-Technologie ist ausgereift und bietet jetzt höhere Leistung und Auflösungen zu einem günstigeren Preis“, sagt Bram Dieryckx, VP LED Division. „Dies eröffnet Möglichkeiten für LED in hochauflösenden Innenanwendungen wie Kontrollräumen, Besprechungsräumen, Sitzungssälen, Flaggschiffen, Labors für digitales Prototyping und vielem mehr. Jetzt ist der Moment gekommen, unsere LED-Lösungen in diesen Märkten einzuführen.“

Bereits auf der ISE 2019 konnten sich die Besucher einen ersten Eindruck von der neuen XT-Serie verschaffen. Die 27″ Direct-View-LED-Module wurden auf der Messe vorgestellt und erhielten ein positives Feedback.

Die XT LED-Serie wird ab Juli 2019 ausgeliefert. Die praxiserprobte Bildverarbeitungslösung Infinipix gehört zu der Lösung.