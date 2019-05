Marktzahlen DooH wächst in UK stark

In UK verlief das erste halbe Jahr in der Außenwerbung sehr erfolgreich. Das zeigen neue Auswertungen von Outsmart. Demnach wuchs der Gesamtmarkt für Out-of-Home-Umsätze von Januar bis März 2019 im Vergleich zur Vorjahresperiode um 6,8 % von 267 Millionen Pfund (umgerechnet derzeit etwa 303 Mio. Euro) im ersten Quartal 2018 auf 285 Mio. GBP – also gut 323 Mio GBP – im ersten Quartal 2019.

Die von PwC durchgeführte Untersuchung zeigt, dass das Wachstum von Classic Out-of-Home mit einem Wachstum von 3,1 % weiterhin stärker ist als in den vorangegangenen Quartalen. Besonders gut lief es für Digital-out-of-Home, den DooH verzeichnete ein Wachstum von 10,9 %.

Der digitale Anteil am Gesamtumsatz des ersten Quartals belief sich auf 49%, was einem leichten Rückgang gegenüber 53% im vierten Quartal 2018 entspricht.

Neue Daten zeigen, dass die zunehmende Anzahl digitaler Screens bedeutet, dass Digital 36% mehr Impact hat als vor 12 Monaten. Jede Woche sind demnach mehr als 1 Milliarde Impacts durch DooH zu verzeichnen.