Lange Jahre war es um die japanische Sony nicht besonders gut gestellt. Innovationen und damit die Schlagzeilen im Digital Signage und ProAV-Bereich wurden von Samsung und LG dominiert. Weder professionelle Displays von Sony noch andere Visual Produkte des Konzerns waren jenseits von Broadcast marktführend,

Doch mit der Micro LED Entwicklung Crystal hat es Sony in den letzten 18 Monaten wieder zum Showstopper auf ISE & Co gebracht. Selbst die sonst übermächtige Samsung in den Schatten zu stellen zollt Respekt.

Nun wurde die Entwicklungsarbeit mit dem Display oft he Year Award für die bedeutendsten technologischen Fortschritten und herausragenden Eigenschaften ausgezeichnet.

„Dies ist eine Ehre für unser Crystal LED-Displaysystem, das ein beispielloses visuelles Erlebnis mit hoher Helligkeit und Kontrastleistung sowie verschwommenen und scharfen bewegten Bildern bietet“, sagte Toru Suzuki, stellvertretender Senior General Manager, Sony Imaging Products & Solutions Inc. „SID wird in der Displayindustrie sehr geschätzt, und wir freuen uns, dass unser Crystal LED-Display-System zu den anerkannten Technologien gehört. Das Anzeigesystem wurde bereits von einer Reihe führender Unternehmen und Broadcastern nachgefragt, die ihre Kunden und Zielgruppen begeistern wollen. Wir werden kontinuierlich daran arbeiten, das immersive Erlebnis unserer Crystal LED-Displays weiter zu verbessern. “

„Wir fühlen uns geehrt, diese prestigeträchtige Auszeichnung zu erhalten, die Sonys langjährige Herausforderungen bei der Entwicklung von Micro-LEDs und ihrer einzigartigen Technologie, ihrer nahtlosen Kachelfähigkeit und ihres Fertigungssystems für die Displayindustrie würdigt“, sagte Hisashi Kadota, General Manager, Sony Semiconductor Solutions Corporation. „Wir möchten unsere große Freude mit allen unseren Kollegen aus Forschung und Entwicklung, Produktdesign und Fertigung teilen, die zum Erfolg dieses langfristigen Projekts beigetragen haben. Wir sind fest entschlossen, uns für die Weiterentwicklung des besten Displays einzusetzen, das ein immersives und überzeugendes Seherlebnis bietet.“

Die Crystal Micro LED-Displaylösung von Sony bietet einen sehr hohen Kontrast dank einer 99-prozentigen schwarzen Oberfläche mit ultrafeinen LEDs, präziser Farbwiedergabe und einem Betrachtungswinkel von fast 180 Grad. Die Technologie wird derzeit weltweit in professionellen Anwendungen eingesetzt. Durch seinen modularen Aufbau kann das Crystal LED-Display praktisch jede Größe und jedes Seitenverhältnis verarbeiten.

Die nächste Chance Sony MicroLED zu erleben ist auf der kommenden Infocomm 19 im Juni in Orlando/Florida. Eine 8K x 4K Wall sowie erstmals auch eine Portraitlösung in einer 2K x 3,6K Auflösung werden dort präsentiert