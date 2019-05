Der mit 1.920 x 1.200 p (WUXGA) im 16:10-Bildformat auflösende DLP-Projektor (DC3 DMD Chip) nutzt als Lichtquelle eine Lampe und erreicht ein Kontrastverhältnis von 10.000:1. Mit 5.500 ANSI Lumen ist er besonders lichtstark und eignet sich als professioneller Projektor in beleuchteten Meetingräumen. Seine vielfältigen und flexiblen Einstelloptionen ermöglichen zudem eine problemlose Integration in bestehende IT-Strukturen.

Der SU765 verfügt über diverse Features: Dank des 1,5-fachen Zooms und der digitalen Bildanpassung können auch bereits vorhandene Deckenmontagen weitergenutzt und großformatige Projektionen von bis zu 30″ Diagonale auch bei limitiertem Platzangebot realisiert werden.

Über das OSD-Menü der digitalen Bildverkleinerung und Linsenverschiebung lässt sich das Projektionsbild in 0,5er Schritten um bis zu 80% verkleinern um das Bild so an die vorhandene Leinwand anzupassen. Die vertikale Linsenverschiebung kompensiert geringfügige Abweichungen der Linsenposition während des Installationsvorgangs. Zudem wirkt die zweidimensionale Keystone-Korrektur im Bereich von ±30° an den horizontalen und vertikalen Achsen dem Trapezeffekt entgegen, falls der Projektor nicht ganz zentral installiert werden konnte. Zusätzlich erlaubt die Corner-Fit-Korrektur eine Abstimmung der Bildgeometrie, bi der jede Ecke einzeln justiert werden kann.

Für die Netzwerksteuerung über LAN ist der SU765 mit gängigen Steuerungssystemen für Projektoren wie Extron, Creston, AMX und PJ-Link kompatibel. Außerdem wird RS-232 für zuverlässige Installationen in größeren Abständen von bis zu 15 m unterstützt, wenn kein Netzwerk zur Verfügung steht.

Der Multiple Display Administrator (MDA) von BenQ ermöglicht effizientes Multi-Projektormanagement, mit dem Inhalte ebenso voreingestellt und fernverwaltet werden können wie An- und Abschaltzeiten. Ein weiteres nützliches Feature ist das automatische Starten bei Signalempfang. Sobald ein Input-Signal über VGA oder HDMI erkannt wird, startet den Projektor über die „Signal Power On“-Funktion automatisch.

Neben dem SmartEco™-Modus, der bis zu 70 % der Lampenenergie spart, indem der eingehende Content analysiert wird, um die erforderliche Helligkeit für eine optimale Farb- und Kontrastleistung zu bestimmen, verfügt der SU765 über den Eco Blank-Modus und eine Abschaltautomatik. So werden zusätzlich etwa 50 % der Leuchtkraft bewahrt und die Lebensdauer der Projektions-Lampe erheblich verlängert (Herstellerangaben).

Ab sofort ist der BenQ SU765 zur unverbindlichen Preisempfehlung von 2.299 Euro inkl. MwSt. im Handel erhältlich.