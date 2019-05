Der norwegische Hersteller Norxe entwickelt, produziert und vermarktet hochwertige Projektoren für anspruchsvolle Anwendungen. Das Geschäft der Firma wächst europaweit schnell. Deshalb hat der Hersteller nun einen Service-Vertrag mit der MC & S Medical Care & Support (MC & S) geschlossen.

In Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Österreich, Polen und der Tschechischen Republik übernimmt die in Langenfeld ansässige MC & S den Service für die Projektoren. MC & S ist ein etablierter Projektor-Dienstleister in Deutschland, der ähnliche Dienstleistungen auch für eine Reihe anderer Marken anbietet. MC & S führt Ersatzteile für alle Produkte.