Walkbase Asset ist laut Stratacache ein leistungsstarkes Asset-Management-Tool zur Echtzeit-Ortung von Mitarbeitern und hochwertigen Assets und zur Überwachung der Nutzung und Steigerung der operativen Effizienz. Mit der Erweiterung um Walkbase Asset kann die Plattform nun die operative Effizienz von Einzelhändler steigern, Verluste reduzieren und den Personaleinsatz optimieren. Das Tracking und die Analyse erfolgen in Echtzeit. Walkbase wurde 2017 von Stratacache übernommen und ist wie Scala Teil des Digital Marketing-Komplettlösungsangebots der US-Amerikaner.

Walkbase Asset ist eine Cloud-basierte Lösung, die Bluetooth und Wi-Fi-Ortungstechnologien in Kombination mit patentierten Walkbase-Algorithmen nutzt, um kosteneffektive, hochpräzise und skalierbare Dienste zur Überwachung der Anlagenposition bereitzustellen. Ein Online-Dashboard zeigt Analysen in Echtzeit an, visualisiert Geräte- und Personalstandorte sowie Zonenbesuche und Verweilzeiten. Asset-Standortdaten können integriert und mit anderen Datenquellen unter der Walkbase Plattform kombiniert werden – einschließlich Kundenverhalten, Point of Sale, Marketingkampagnen und Wetter – um eine 360-Grad-Sicht auf das Geschehen in ihrer physischen Umgebung zu erhalten.

Walkbase verwendet In-Store-Sensortechnologie, um das Verhalten und die Präferenzen der Kunden zu messen und zu analysieren und in umsetzbare Erkenntnisse umzusetzen. Diese umfassenden Erkenntnisse können genutzt werden, um das Marketing über alle Kanäle hinweg zu personalisieren und den Geschäftsbetrieb zu verbessern.

Ben Reynolds, VP of Business Development von Stratacache: „Die Entwicklung von Walkbase Asset ist eine Folge der wachsenden Nachfrage und der Gespräche mit unseren Kunden. Insbesondere im Einzelhandel besteht ein geschäftskritisches Bedürfnis zu wissen, wo sich die Vertriebsmitarbeiter in Echtzeit befinden – um zu sehen, wie sie mit den Kunden zusammenarbeiten und hochwertige Geräte in Echtzeit zu finden, um die Auslastung zu verstehen und Diebstahl und Verlust zu reduzieren. Einzelhändler, Eigentümer und Betreiber sehen den signifikanten ROI, den diese Lösung bieten kann.“