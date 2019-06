In Hamburg befindet sich das Bucerius Kunst Forum, das kürzlich in neuem Gewand wiedereröffnete. Stetig steigende Besucherzahlen und der Ausbau des Veranstaltungsprogramms hatten eine Erweiterung der Fläche notwendig gemacht. Das neue Museum befindet sich in Nähe des bisherigen Standorts. Geblieben ist das Grundkonzept: kleines Haus, Konzentration bei der Auswahl der gezeigten Werke und eine starke Anbindung an Kunstwissenschaft. Den bis zu vier jährlich gezeigten Ausstellungen – überwiegend thematisch geordnet und mit Leihgaben aus renommierten Häusern weltweit – gehen oft Symposien voraus, bei denen internationale Spezialisten mit Themen und Thesen die jeweilige Ausstellung diskutieren.

Damit wird vor allem ein flexibler Veranstaltungsbereich benötigt, der natürlich auf moderne AV-Technik setzt. Im Zuge der Modernisierung des ursprünglich 2002 eröffneten Museums stehen seit Anfang Juni 2019 verschiedene Projektions- und Digital Signage-Lösungen zur Verfügung. Integrator war die Mediasystem GmbH aus Reinbek bei Hamburg.

Die neuen Räume des Bucerius Kunst Forums befinden sich in Hamburg am Alten Wall 12, nur wenige Meter von alten Standort entfernt. Mediasystem installierte in den neuen Räumlichkeiten, direkt gegenüber dem Hamburger Rathausinnenhof gelegen, Präsentations- und Beschallungstechnik für verschiedenste Veranstaltungskonzepte.

Mit dem neuen Auditorium und einem Lichthof hat sich die Fläche für Veranstaltungen verdoppelt und bietet nun Platz für 200 Besucherinnen und Besucher. Die exponierte Lage ermöglicht ein innovatives Bühnenkonzept: Der Saal kann in 3 Richtungen bespielt werden, sodass wahlweise der Innenhof des Hamburger Rathauses, der Lichthof oder die mobile Bühne als Kulisse dienen. Zwei motorisierte Leinwände von HKS ermöglichen die Projektion auf die mobile Bühne sowie in Richtung Lichthof.

Aufgrund ihrer Breite von 5 m wurden die Leinwände mit einem Kran über den Lichthof angeliefert. Für die Projektion befestigte der Integrator einen Laserprojektor von Sony an einer motorisch drehbaren Deckenvorrichtung, sodass die Projektionsrichtung frei wählbar ist. Mit einem motorischen Fokus und Zoom wird die passende Entfernung für die jeweilige Bühne eingestellt.

Im Foyer, in dem Besucher über das aktuelle Programm informiert werden, installierte Mediasystem einen NEC Laserprojektor PX1004UL mit leistungsstarken 10.000 ANSI-Lumen und WUXGA-Auflösung, der mit bis zu 20.000 Stunden wartungsfreiem Betrieb für den Dauereinsatz geeignet ist. Halterungen von Vogels garantieren eine sichere Aufhängung des 28 kg schweren Geräts.

Ergänzend kommen 2 Displays der V-Serie von NEC mit einer Digital Signage.Lösung von Easescreen zum Einsatz. Zwecks einfacher Wartung wurden die Displays auf Popout-Modulen von Vogels installiert und können aus der Wand herausgefahren werden.

Für ein ausgewogenes Klangbild und eine hohe Sprachverständlichkeit sorgt ein Bose Beschallungssystem mit steuerbaren Schallzeilen sowie Lautsprechern auf Stativen für die Querbespielung des Saals. Drahtlose Handmikrofone und Taschensender von Shure mit Ladeeinheiten sowie Headsets und ein Schwanenhalsmikrofon von DPA am Rednerpult bieten eine einfache Handhabung.

Über DM-Sender können die Signale in die AV-Netzwerkanschlüsse in den Bodentanks eingespielt werden, die sich an jeder Bühnenposition befinden. Das Audiorouting übernimmt eine Yamaha Audiomatrix, für Veranstaltungen stehen außerdem ein Mischpult und eine Stagebox von Yamaha zur Verfügung. Veranstaltungstechniker finden mit einem Dante-Audionetzwerk die geeignete Infrastruktur für die Anbindung weiterer Komponenten vor.

Die Signalverteilung für alle AV-Geräte erfolgt über eine Crestron Mediensteuerung. Auch Personal ohne technisches Vorwissen kann nach kurzer Einweisung die Presets für das jeweilige Bühnensetting einstellen. Hierfür steht ein mobiles und ein festinstalliertes 7″ Touchpanel von Crestron bereit. In Zusammenarbeit mit dem NDR installierte Mediasystem spezielle Bodentanks und Anschlussfelder für die Anbindung von Rundfunk- und TV-Übertragungswagen an das Auditorium.

Im Kino, das an die 850 m² große Ausstellungsfläche angegliedert ist, liefert ein Kurzdistanzprojektor von Canon mit 4,500 ANSI-Lumen und WUXGA-Auflösung scharfe Bilder. Das extrem weitwinklige Objektiv projiziert Inhalte im Darstellungsverhältnis 0,56:1 auf eine 4 m breite Fläche, sodass das Bild nicht von Besuchern beeinträchtigt wird. Auch hier kommt eine Beschallungslösung von Bose zum Einsatz. Die Steuerung des Bereichs erfolgt über ein iPad mit intuitiver Benutzeroberfläche.

Ein MEDIARACK Schaltschrank beherbergt die im Hintergrund agierenden Geräte. In dem kleinen Technikraum kommt ein besonderes Schrankkonzept zum Tragen: Die Geräte sind in einem Drehrahmen montiert, sodass auch bei einer platzsparenden Positionierung direkt an der Wand jederzeit ein Zugang zur Geräterückseite gegeben ist.