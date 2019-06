Neue Ansage aus den USA: Statt wie früher 46″ sowie aktuell 49″ oder 55″ setzt die Displayindustrie nun bei Large Format Displays für Videowände auf 65″ mit UHD-Auflösung @60Hz. Bedeutet: Flächenmäßig größere Videowalls bei gleicher Anzahl von Screens werden möglich. Hersteller Christie positioniert sich mit der neuen Größe frühzeitig und stellt auf der InfoComm 2019 seine Lösung vor.

In Kombination mit Christie Terra, Christies proprietärer AV-over-IP-Lösung, wird der UHD654-X-HR zur sofort einsatzbereiten Videowand-Lösung. Im Vergleich zu anderen LCD-Videowandoptionen sollen die Übertragung und die Skalierung von UHD-Quellen auf einem wesentlich höheren Leistungsniveau ermöglicht werden. Dank der netzfernen, redundanten Stromversorgung des UHD654-X-HR können mehr anwendungskritische Funktionen der Videowall aufrechterhalten werden.

Der UHD654-X-HR mit 65″ bietet eine native Auflösung von 3.840 x 2.160 p, eine fortschrittliche Videowand-Elektronik mit moderner Konnektivität, eine netzferne, redundante Stromversorgung sowie eine extrem geringe, ADA-konforme Einbautiefe. Die Rahmenbreite beträgt 3,7 mm, die Luminanz 700 cd/m². Als Kontrastverhältnis erreicht der für 24/7 zertifizierte Screen 4000:1. Laut Datenblatt wird der Farbraum CIE 1931 zu 72% abgedeckt.

Als Eingänge sind 2x HDMI (Ver 2.0, HDCP2.2) und 1x DisplayPort (Ver 1.2, HDCP2.2) verbaut. Weiterhin verfügt der Screen über einen OPS Slot (HDMI 2.0), um entsprechende Player-Peripherie einzusetzen. Als Ausgang ist 1x DisplayPort 1.2 verfügbar. Damit können via Daisy Chaining bis zu 16 Screens aus einer Quelle gespeist werden.

Weiterhin stellt der Hersteller seine 3 neuen 98″ Screens vor. Zu einem von ihnen liegen derzeit Details vor. Mit seiner 4K@60 Hz UHD-Auflösung und einer Luminanz von 350 cd/m² handelt es sich beim UHD982-P um ein kostengünstiges 98″ Display mit dem sich Inhalte drahtlos, per USB oder Bluetooth wiedergeben lassen, also eine für Collaboration oder den Einsatz in Corporate Boardrooms und Huddle Spaces gedachte Lösung. Auch dieser Screen verfügt über einen OPS-Slot.

Christie kündigte außerdem und bislang allgemein einen Screen mit einem radikal dünnen 0,88 mm Rahmen sowie ein weiteres Hochleistungs-98″-Display an.

Sowohl der Christie UHD654-X-R als auch der Christie UHD982-P sollen ab Sommer 2019 erhältlich sein.