AOC bietet ein breites Sortiment an Monitoren, die speziell für professionelle Anwender entwickelt wurden: Die Monitore der E1-Serie sind in den Größen 54,6 cm (21,5″), 60,5 cm (24″) und 68,6 cm (27″) erhältlich. Für Unternehmen, die mehr Flexibilität benötigen, ist die für den professionellen Bereich konzipierte P1-Serie gedacht. Alle Bildschirme der P1-Serie sind mit höhenverstellbaren Standfüßen (130 mm oder 150 mm), integriertem Kabelmanagement und 4-Port-USB-3.0-Hubs sowie der Quick-Release-Funktion für einen einfachen Aufbau ausgestattet. Ähnlich wie die E1-Serie bietet die P1-Serie Full-HD-Auflösung mit TN- und MVA-Panels für die Größe 21,5″ und 3-seitig rahmenlose IPS-Panels für jeweils zwei Modelle in den Größen 24″ und 27″. Das 24″-Display X24P1 mit seinem Seitenverhältnis von 16:10 (1.920 x 1.200 p) und das 27″-Modell Q27P1 mit seiner QHD-Auflösung (2.560 x 1.440 p) heben sich von ihren Geschwistern ab.

Die schlanken Monitore der 90-Serie mit „Gunmetal“-Finish bieten farbgenaue IPS-Panels in einem 24″-Full-HD-Modell und zwei 27″-Modellen mit Full-HD- und QHD-Auflösung. Diese Displays verfügen über ergonomische, höhenverstellbare Standfüße und 3-seitig rahmenlose Panels, was sie zu einer perfekten Option für Multi-Monitor-Setups macht.

Nun hat AOC kürzlich VESA-Halterungen und Monitorarme in sein Portfolio aufgenommen. Mit den neuen VESA-Halterungen können User jetzt Mini-PCs und ähnliche Thin Clients direkt auf dem Monitor montieren, wodurch Kabelwirrwarr vermieden wird. Die Halterungen sind für Bildschirme der Profi-Serien P1 und 90 von AOC sowie für die älteren Profi-Serien 75 und 60 erhältlich.

Für Anwender, die maximale Flexibilität und perfekt ergonomische Arbeitsplätze haben möchten, wurden Single- und Doppel-Monitorarme entwickelt. Beide Typen ermöglichen eine exakte Anpassung der Position der Monitore und eröffnen so auch neue Anwendungsmöglichkeiten. Die Monitorarme werden mit abnehmbaren Abdeckungen geliefert, so dass die Kabel im Inneren verlegt werden können, um Kabelwirrwarr zu vermeiden.

Der am Tisch montierbare Single-Monitorarm AS110 ist für Monitore bis zu 27″ geeignet. Durch die Verwendung von drei separaten Gelenken zeigt sich dieses Gerät flexibel. Die Höhe des Displays ist in einem Bereich von 320 mm verstellbar, so dass der Benutzer das Display auch im Stehen nutzen kann. Der Arm unterstützt einen großen Neigungsbereich (-45°/+60°), einen Schwenkbereich von -90°/+90° und einen 360°-Bereich an seinem Drehpunkt, wodurch Hoch- und Querformat und alles dazwischen möglich sind.

Der Doppelarm AD110 ist eine Lösung für Multi-Monitor-Setups, die zwei Monitore von 31,75 cm (12″) bis 68,6 cm (27″) und 2 bis 9 kg halten können. Der AD110 ist in der Höhe um 230 mm verstellbar und kann in einem weiten Bereich von 100 mm – 520 mm vorwärts/rückwärts verschoben werden. Außerdem verfügt er über einen Neigungsbereich von -65°/+90°, einen Schwenkbereich von 180° und einen Drehpunkt von 360°.

Der neue Single-Monitorarm AS110 sowie der Doppel-Monitorarm AD110 von AOC sind in Kürze zu folgenden UVP erhältlich: AS110, UVP 49,00 EUR / 59,00 CHF und AD110, UVP 79,00 EUR / 89,00 CHF. Die neuen AOC VESA-Halterungen VESA60, VESA75 und VESA-P1 sind für jeweils 29,00 EUR / 29,00 CHF (UVP) erhältlich.