Im Zuge der zum 1. Juni 2019 umgesetzten «One Brand»-Strategie wurden die Verkaufsaktivitäten der ehemaligen Segmentmarken in den neuen Bereich «Advertising Market» unter der Leitung von Andy Bürki integriert. Damit profitieren die Werbungtreibenden ab sofort von einer ganzheitlichen Beratung, Planung und

Abwicklung aller analogen, digitalen und interaktiven Werbeformate sowie Kampagnen in sämtlichen Kommunikationsräumen.

Verstärkung im Key Account Management (KAM)

Neu leiten Beat Sulzer das Agentur-Team, Urs Ramsauer das Direktkunden-Team und Marcel Baumann das Cross Solutions-Team. Die internationalen Kundenbeziehungen führt Tony Mandingorra. Sandra Stocker leitet das Mediaplanungs-Team, das für den internen Support und das Backoffice verantwortlich zeichnet.

Ausbau der Bereiche Analyse und Services

Thomas Macho leitet das Market Intelligence-Team und unterstützt mit entscheidungsrelevanten Marktinformationen, Analysen und Forschungsdaten sowohl das KAM als auch die Regionen. Die kundenorientierten Service- und Dienstleistungsangebote im Hintergrund steuert Reto Pensa mit seinem Verkaufsservice-Team.

Mehr Kundennähe in den Regionen an insgesamt 17 Standorten

Zur Stärkung der Kunden- und Marktnähe wurde die Anzahl der Verkaufsgebiete von vier auf acht Regionen ausgeweitet. Verantwortlich für die Verkaufsberatungs-Teams in diesen Gebieten zeichnen neu Andreas Steltzlen (Bern Mitte), Ostelio Schifano (Schweiz Zentral und Nord), Roger Keller (Zürich Ost), Massimo Bonotto (Zürich Südost) und wie bisher Beat Nievergelt (Zürich), Pierre-Alain Mettraux (Romandie) sowie Renato Belotti (Süd).

«Im Rahmen dieser agilen Verkaufsorganisation mit insgesamt über 120 Mitarbeitenden erhalten die Werbekunden kompetente Ansprechpartner und einen professionellen Full-Service für alle analogen, digitalen und interaktiven Out of Home sowie Mobile Media-Lösungen über das gesamte Portfolio der APG|SGA hinweg», so Andy Bürki, Leiter Advertising Market und Mitglied der Unternehmensleitung.