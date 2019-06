Wie kürzlich berichtete, gingen in Paris bis 2024 laufende Werberechte für 1.630 CLPs in der französischen Hauptstadt an Clear Channel – und damit direkt vor der Haustür des weltweit größten Außenwerbers und Konkurrenten JCDecaux. Zudem wurde organisatorisch und gesellschaftsrechtlich einiges erheblich zugunsten von Clear Channel verändert. Die neue Strategie – der Schwenk und die stärkere Konzentration auf das Business in Europa – waren deshalb Thema eines Überblicks von invidis.

Nun hat Clear Channel in einer weiteren europäischen Hauptstadt neue Claims abstecken können. Erneut dürfte man bei JCDecaux diese Entwicklung beobachten.

Denn der Verwaltungsrat des Nahverkehrsbetreibers Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) beziehungsweise Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) hat 4 der 5 Lose seiner Ausschreibung für die Vermarktung von Außenwerbung und Wartehäuschen in Brüssel und Umgebung Clear Channel zugesprochen – einschließlich der Vermarktung im Zentrum der belgischen (und de facto halben europäischen) Hauptstadt. Mit diesem Vertrag erhält Clear Channel 90% der vermarktbaren Werbefläche dieser Ausschreibung zugesprochen. Damit verdoppelt der Media Owner seine Präsenz in der Region.

Zwischen 1.300 und 1.500 Werbeplätze stehen zur Verfügung. Dabei werden klassische analoge Out-of-Home-Werbeträger ebenso installiert wie Digital-out-of-Home-Flächen.

Die Gemeinden, in denen Clear Channel die Lose zugesprochen kam sind: Anderlecht, die Stadt Brüssel, Ixelles, Evere, Ganshoren, Jette, Schaerbeek, Berchem-St-Agathe, St-Gilles, Saint-Josse, Woluwe-Saint-Lambert Woluwe-St-Pierre, Forest (Vorst) und Watermael-Boitsfort.

Dieser für Clear Channel wichtige neue Vertrag beginnt laut STIB Anfang 2020.

Wenige Tage zuvor war eine Vertragsverlängerung mit einem weiteren belgischen Partner bekannt geworden, bei der ebenfalls DooH-Flächen und analoge Medien zum Vermarktungsportfolio gehören.

Clear Channel wird die physische und digitale Werbefläche der OTW / TEC – des Nahverkehrsbetreibers in der Wallonie – für einen Zeitraum von 8 Jahren betreiben (erneuerbar für 2 Jahre) und damit seine Position als Marktführer im Süden des Landes festigen.

Dank dieses Gewinns kann Clear Channel die Vermarktung bestehender Medien in Bussen und U-Bahnen fortsetzen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Verbesserung der Qualität der Infrastruktur liegt. Dieser Vertrag sieht auch die Entwicklung neuer Medien vor. Clear Channel wird den wallonischen Verkehrsbetreiber insbesondere bei der Implementierung digitaler Anzeige-Lösungen unterstützen.

Mit dem OTW-Kontrakt werden demnach in Lüttich, Charleroi und Namur künftig neue Digital-out-of-Home-Flächen hinzukommen.