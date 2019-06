Die derzeit in Großbritannien unter dem Titel „Hydration Station“ laufende Aktion findet rund um den National Refill Day am 19. Juni statt. Umgesetzt wurde sie von der Agentur 23red für die Umweltorganisation City to Sea. Ziel: Menschen dazu ermutigen, wiederverwendbare Wasserflaschen zu verwenden, anstatt Wasser in Einweg-Plastikflaschen zu kaufen, die im Müll und letztlich in Flüssen oder Meeren landen.

Genutzt werden 3 große LED-Screens in Manchester, Birmingham und London aus dem Netzwerk von Media Owner Ocean Outdoor. Diese werden zu „Hydration Stations“, in deren direkter Umgebung Menschen ihre Wasserflaschen nachfüllen können.

Start der Aktion war am 1. Juni in Manchester. Am 5. Juni wurde in Birmingham für die Umwelt geworben, bevor am 19. Juni für den National Refill Day am Standort in Canary Wharf in London getrommelt wird.

Vor jeder Interaktion wird auf den Screens ein animierter Film im Wartemodus mit einem in einer Plastikflasche gefangenen Fisch gezeigt, der in einem verschmutzten Ozean schwimmt. Via Screen werden Passanten aufgefordert, den vor dem Groß-Display angebrachten Wasserspender zu nutzen, um Flaschen mit Trinkwasser zu füllen.

Nutzt ein Passant diesen Service, wird der Fisch auf dem Screen aus einer Flasche befreit wird, in der er sich zuvor verfangen hatte. Einmal frei, bedankt sich der Fisch beim Benutzer und schwimmt davon.

Um dies zu ermöglichen, sind Mitarbeiter mit Tablets vor Ort, die über das schnelle WiFi-Netzwerk von Ocean mit den Screens verbunden sind. Sie verwenden eine speziell entwickelte App, um die Animation am Screen auszulösen. Nach Abschluss der einzelnen Nachfüllvorgänge wird der Inhalt zurückgesetzt. Außerdem zählt der LED-Screen, wie viele Plastikflaschen nicht mehr in die Gewässer gelangen, da Passanten Müll vermieden haben.

Die „Hydration Station“ war einer der Gewinner des jährlichen digitalen Kreativwettbewerbs von Ocean, der mutige neue Konzepte für das digitale Out-of-Home fördert.