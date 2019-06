Die LED-Module der Core-Serie eignet sich für Anwendungen in Einkaufspassagen, Flughäfen, im öffentlichen Nahverkehr oder für Installationen mit begrenztem Budget.

Die Christie Core-Serie bietet Pixelabstände zwischen 1,2 und 2,5 mm, redundante integrierte Stromversorgung und ein ADA-konformes Befestigungssystem. Sie kann ohne kostspieligen Montagerahmen direkt an jeder Wand montiert werden. Dadurch sparen Integratoren und Endanwender Zeit und Geld bei der Einrichtung.

Mit verfügbaren Pixelabständen zwischen 1,2 und 4,0 mm liefert Christie CorePlus ein hohes Maß an Flexibilität. Durch die Auswahl zwischen integrierter Stromversorgung und Fernspeisemodulen haben Endnutzer noch mehr Installationsmöglichkeiten. Die Christie CorePlus-Serie lässt sich schnell und einfach installieren und sowohl von vorne also auch von hinten warten.

„Christie CorePlus wurde sehr gut angenommen. An diesen Erfolg wollten wir anknüpfen und haben die Produktreihe gleich in zweierlei Hinsicht verbessert“, so Ted Romanowitz, Senior Product Manager bei Christie. „Zunächst haben wir die optische Leistung verbessert, sodass nun über 97% des NTSE 1987-Farbspektrums abgedeckt werden. Dadurch wirken die Bilder noch plastischer als zuvor. Zweitens stehen bei der CorePlus-Serie nun auch einige der fortschrittlichen Bildfunktionen zur Verfügung, die bisher nur bei der neuen Version der Apex-Serie in Kombination mit unserem E600-Controller verfügbar waren.“

Durch die Kombination aus CorePlus mit dem E600 ist die HD10-R-Signalkompatibilität gewährleistet, die dafür sorgt, dass der Inhalt immer korrekt und bis ins kleinste Detail angezeigt wird. CorePlus verfügt zudem über den Bildprozessor Clearview, der eine verbesserte Farbleistung und extrem scharfe und glatte Bilder liefert, insbesondere bei geringer Helligkeit.

Sowohl die neue Core-Serie als auch die aktualisierte CorePlus-Serie sollen ab Sommer 2019 erhältlich sein.