Der Outdoor Screen Airtank 2.0 ist IP66-zertifiziert und hält sowohl extremen Wetterbedingungen als auch Vandalismus stand. Das Gerät nutzt eine speziell beschichtete und 6 mm dicke Antireflektionsglasscheibe für scharfe Bilder auch bei Lichteinstrahlung. Die Luminanz liebt bei bis zu 2.500 cd/m². Der in Landscape wie Portrait Modus nutzbare Screen hat eine Smartphone-Optik und ist daher auch ein Hingucker.

Der Screen ist in diversen verbreiteten Varianten lieferbar, etwa 32″, 43″, 55″ und 65″. Hinzu kommen Ausführungen mit Touch. Auf Wunsch ist der Airtank auch mit einem integrierten PC oder mit Touchscreen erhältlich. Das Gerät verfügt über eine Zulassung für 24/7-Betrieb, sodass es rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche seinen Dienst leisten kann.

Im Vergleich zur Vorgängerserie sind die Preise deutlich gesenkt worden. So ist der neue 43-Zöller, der den Airtank 1.0 mit 42″ ablöst etwa 43% günstiger. Der Preis beträgt laut Hersteller 3.894,00 Euro, netto. Für den Vorgänger mit geringerer Lichtleistung von 1.500 cd/m² wurde ein Preis von 6.748 Euro (netto) aufgerufen.

Der Airtank 2.0 auf einem Blick: