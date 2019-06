Georgi Mihov verstärkt ab sofort die Geschäftsleitung des Softwarehauses dimedis. In seiner neuen Tätigkeit als Prokurist wird er die Weiterentwicklung der beiden Produkte kompas und FairMate mitverantworten und dimedis-Geschäftsführer Wilhelm Halling im operativen Geschäft unterstützen. Seit 2014 ist Georgi Mihov bereits als Key Account Manager und Bereichsleiter für den Kunden Messe Düsseldorf verantwortlich.

Der diplomierte Wirtschaftsinformatiker war vor seiner Zeit bei dimedis zuletzt bei der Imtech ICT Logistics Software GmbH als Key Account Manager, Corporate Sales Manager und Customer Care Center Manager tätig. In seinem früheren Berufsleben ist er bereits in der Softwareentwicklung und im Qualitätsmanagement bei dimedis tätig gewesen. Er ist somit ein Urgestein von dimedis und vergrößert nach mehreren Stationen bei dimedis nun seinen Verantwortungsbereich.

Georgi Mihov über seine neue Tätigkeit: „Ich kenne dimedis bereits seit den Anfängen meines Berufslebens. Nach über zehn Jahren in anderen Unternehmen zeigte sich bei meiner Rückkehr die beeindruckende Entwicklung, die in der Zwischenzeit vollzogen wurde. Heute ist dimedis einer der wichtigsten Akteure für Digital Signage-Lösungen sowie in der Messebranche und wächst stetig weiter. Ich freue mich sehr darauf, den zukünftigen Kurs des Unternehmens aktiv mitzugestalten.

In der Geschäftsleitung werde ich kaufmännische Themen übernehmen, insbesondere im Personal- und Strategiebereich. Mein Hauptaugenmerk werde ich auf den wirtschaftlichen Erfolg von dimedis und die Schaffung von Mehrwert für Kunden, Partner, Kolleginnen und Kollegen richten. Dabei spielen für mich die Unternehmenswerte eine zentrale Rolle, vor allem die Nachhaltigkeit in den Mitarbeiter- und Kundenbeziehungen sowie gegenseitiges Vertrauen und Respekt.“