Die Kasse MT-5310W unterstützt Windows 10 und ist laut Hersteller derzeit das einzige mobile Kassensystem mit der Leistung eines Intel Core i5-Prozessors der 7.

Generation. Der Intel ULP (Ultra Low Power) Prozessor hat eine im Vergleich zur Vorgängergeneration höhere CPU- und Grafikleistung.

Der MT-5310W ist optional mit ergonomisch geformtem Griff erhältlich, der Platz für einen zusätzlichen Akku bietet, was die Gesamtbetriebszeit verlängert. In Verbindung mit diesem Griff verwandelt sich das Gerät in ein handliches mobiles PoS-System beziehungsweise einen Datenaufnehmer, der den Nutzern einen engeren Kontakt zu ihren Kunden ermöglicht. In der Kombination ist er etwa für die Inventur, zur Verkürzung von Warteschlangen oder zum Verkauf von Eintrittskarten einsetzbar.

Eine optionale Dockingstation mit einem 3″ thermischen WiFo Drucker macht den MT-5310W zu einem All-in-One Desktop-PoS-Terminal.