Im Anschluss an die Ankündigung auf der ISE 2019 gibt Canon heute die Markteinführung des XEED 4K6021Z bekannt. Dieser Laserprojektor bietet eine native 4K-Auflösung und knüpft an den Erfolg des XEED 4K5020Z an, der bereits im Dezember 2018 vorgestellt wurde. Er unterstützt kreative Installationen dank der sieben Wechselobjektive und vereinfacht die Integration in eine bestehende AV-Infrastruktur.

Der neue leistungsstarke LCOS-Projektor überzeugt mit 6.000 Lumen sowie Dual Display-Port. Die reflektierenden LCOS-Panels zeichnen sich durch ein hohes Öffnungsverhältnis aus, das praktisch keine Lücken mehr zwischen den Pixeln aufweist, um Gitternetzeffekte zu vermeiden. Der XEED 4K6021Z projiziert mit 10 Bit 4:4:4-Farben. Über zwei Display-Ports kann der vollständige sRGB-Farbraum dargestellt werden.

Der 4K6021Z bietet eine native 4K-Auflösung (4.096 x 2.160) p. Sieben kompatible Canon Wechselobjektive können genutzt werden – darunter das erst kürzlich eingeführte 4K-Standardzoomobjektiv RS-SL07RST. Dieses Objektiv bietet 1,76fach motorbetriebenen Zoom, Randfokuseinstellung und einen vertikalen Lens Shift von bis zu ±73 %.

Die Laserlichtquelle mit bis zu 20.000 Stunden wartungsfreiem Betrieb ermöglicht den Einsatz des 4K6021Z in jeder 360° Ausrichtung, um kreative Installationen in engen oder anspruchsvollen Umgebungen zu vereinfachen. Der 4K6021Z ist mit zahlreichen Anschlussoptionen ausgestattet. Darunter zwei Display-Ports, HDMI, HDBaseT und Unterstützung für HDR.