Alexa und Siri kennen fast alle, Franny und Semmi sind verhältnismäßig unbekannt. Seit Frühjahr testet die DB gemeinsam mit Fraport künstliche Intelligenz am Frankfurter Flughafen und am Berliner Hauptbahnhof.

Der Roboterkopf lächelt dem Fluggast zu und begrüßt ihn: „Mein Name ist FRAnny. Wie kann ich Ihnen helfen?“ Sei es die Frage nach dem Flugsteig, der Weg zu einem bestimmten Restaurant oder der Zugang zum kostenfreien WLAN – FRAnny kennt sich am Flughafen Frankfurt bestens aus und liefert prompt die passende Information. (FAZ-Artikel)

Der Auskunftsroboter ist ein Kooperationsprojekt der Fraport AG und der DB Systel GmbH, dem IT-Dienstleister der DB. Insbesondere an Verkehrsknotenpunkten wie Flughäfen und Bahnhöfen haben Reisende ein erhöhtes Informationsbedürfnis. In solchen Situationen können digitale Assistenten und Roboter das Servicepersonal bei Routinefragen unterstützen und das Informationsangebot erweitern. Ein sechswöchiger Test an Deutschlands größtem Luftverkehrsdrehkreuz prüfte FRAnny auf Funktionalität, Alltagstauglichkeit und Kundenakzeptanz.

Das Herzstück von FRAnny ist ein künstlich intelligentes, cloudbasiertes Sprachdialogsystem, das grundsätzlich unabhängig vom äußeren Erscheinungsbild eingesetzt werden kann – egal ob als Chatbot, Sprachassistent oder Roboter. Das System für den digitalen Kundenservice wurde von einem IT-Expertenteam der Deutschen Bahn entwickelt. Verbunden mit den Flughafendaten verarbeitete und beantwortete FRAnny Fragen rund um die Reise und den Aufenthalt am Frankfurter Flughafen. Neben Informationen zum Flug beherrschte FRAnny während des Testlaufs auch Small Talk und kann sich mit Reisenden auf Deutsch, Englisch und in sieben weiteren Sprachen unterhalten.

"Konnichiwa" aus dem Roboterland Nr. 1! 🤖 Unser neuer Serviceroboter #Semmi lässt sich gerade bei unserer Partnerbahn @JREast_official in #Tokyo von wahren Roboter-Enthusiasten testen. Schon bald stellt er sich im Hbf Berlin auch Euren Fragen.💪 https://t.co/2pcTK4wcTr #askSEMMI pic.twitter.com/Lv5cJ8bzyP — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) May 22, 2019

Fraport und die Deutsche Bahn untersuchen gemeinsam seit 2017 das Potential künstlich intelligenter Sprachsysteme im Kundenservice. Im Frühjahr 2018 fand bereits ein erster Pilotversuch am Flughafen Frankfurt mit dem Vorgängermodell des Roboters statt. Der vierwöchige Feldversuch war sehr erfolgreich: Nach etwa 4.400 Interaktionen bewerteten 75 Prozent der Passagiere ihren Austausch mit FRAnny positiv. Basierend auf dem Feedback der Fluggäste wurden sowohl die künstliche Intelligenz als auch die Roboter-Benutzeroberfläche kontinuierlich optimiert. Der neuerliche Test unterstreicht das Innovationsstreben beider Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz und Robotik und prüft nun die Verbesserungen unter realen Bedingungen.

Seit Juni wird der AI-basierte Service am Berliner Hauptbahnhof getestet, den täglich rund 300.000 Reisende und Besucher nutzen. Das Personal im DB Reisezentrum bekommt dann erstmals smarte Unterstützung von SEMMI, der Schwester von FRAnny bei der Deutschen Bahn.

Welche Rolle AI in der Kundenkommunikation mit Digital Signage übernehmen kann diskutieren wir in der kommenden Woche auf der DSS Europe 2019 in München