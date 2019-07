Die Mitglieder des Fachverbands Aussenwerbung (FAW) haben ihren Vorstand für die kommenden 3 Jahre gewählt. Dabei stehen die führenden Köpfe des großen deutschen Out-of-Home-Verbands repräsentativ für die unternehmerische Vielfalt im FAW, bei dem die Interessen kleinerer und mittlerer Firmen von jeher mit den Belangen der Marktführer zusammenlaufen.

Im frisch gekürten Team treffen engagierte Newcomer wie Vivian Schiffmann, Felix Freund und Christoph Schwarz auf Kollegen mit langjähriger Vorstandserfahrung, allen voran Thomas Ruhfus, der von den FAW-Mitgliedern bereits zum 7. Mal in Folge zum Präsidenten gewählt wurde. Seit 2001 steht der Geschäftsführende Alleingesellschafter der Ruhfus Außenwerbung aus Dortmund damit an der Spitze des FAW und freut sich über das große Vertrauen der Mitglieder.

„Jede Amtszeit bringt neue Herausforderungen und Erfahrungen, und ich bin sehr gespannt, was die nächsten 3 Jahre bereithalten“, so Ruhfus. „Die Zusammenarbeit im FAW-Vorstand ist seit vielen Jahren ausgesprochen kollegial und konstruktiv. In diesem Sinne will und wird sich auch der jetzt gewählte Vorstand mit ganzem Herzen für unsere Mitglieder und für die Außenwerbung in Deutschland einsetzen.“

Dem auf der Mitgliederversammlung des FAW Anfang Juni gewählten Vorstand gehören an:

Thomas Ruhfus, Präsident; Ruhfus Außenwerbung GmbH + Co. KG

Jochen C. Gutzeit, Schatzmeister, awk AUSSENWERBUNG GmbH

Felix Freund, awk AUSSENWERBUNG GmbH

Andreas Knorr, Wall GmbH

Andreas Paul, PLAKATUNION Außenwerbe-Marketing GmbH & Co KG

Andreas Prasse, Wall GmbH

Vivian Schiffmann, Schiffmann Außenwerbung GmbH

Christian Schmalzl, Ströer SE & Co. KGaA

Christoph Schwarz, SCHWARZ-Außenwerbung GmbH

Alexander Stotz, Ströer Media Deutschland GmbH

Unser Aufmacherfoto zeigt FAW-Vorstand und -Geschäftsführung (v.l.): Prof. Dr. Kai-Marcus Thäsler (Geschäftsführer), Annette Henning (Geschäftsführerin), Andreas Paul, Andreas Prasse, Alexander Stotz, Thomas Ruhfus (Präsident), Vivian Schiffmann, Christoph Schwarz, Jochen C. Gutzeit (Schatzmeister), Andreas Knorr, Felix Freund, Christian Schmalzl.