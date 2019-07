In Dänemark hat Sydbank ein neues Digital Signage-System installieren lassen. Die 1970 nach Fusion von 4 Instituten gegründete Retail Bank hat ungefähr 65 Filialen in Dänemark und 5 in Deutschland (Stand: Februar 2017). In Dänemark kommt das bankhaus auf einen Marktanteil zwischen 6% und 9%. Die Marktdurchdringung ist in der Region Süddänemark am höchsten.

Sydbank wollte ihre Kundschaft auf nahtlose und elegante Art und Weise ansprechen. Um das Interesse zu wecken, sollte eine DS-Lösung implementiert werden. Dazu wurden Integrator Atea, Distributor InterSign, DS-Softwarelieferant SmartSign für das CMS und LG Electronics (Screens) ins Boot geholt.

Installiert wurden insgesamt 56 Screens von Hersteller LG: