Der Store der Kette wurde mit einer „Grab & Go“-Station ausgestattet, aus denen sich die Kunden bedienen können. Hier ließ man sich auf eine Lösung ein, bei der die Stationen mit transparenten Screens ausgestattet sind.

Der Vorteil: Die Screens können Inhalte ausspielen und zugleich oder nach dem Zeigen eines kurzen Spots auch den Blick auf das Produkt freigeben. Hier werden die Transparent LCDs aber vor allem deshalb eingesetzt, um eine Zuordnung von bestellter Ware zu gewährleisten.

Generell setzt der Laden auf eine moderne digitale Customer Journey via App oder über einen Touchscreen: Gäste können bequem via App bestellen. Nach der Vorweg-Zahlung erfahren sie, welcher Mitarbeiter sich um die Bestellung kümmert. Dieser übergibt dann auch das Essen dem Kunden. Nachher erhält der Gast eine Push-Nachricht auf sein Smartphone und kann den Mitarbeiter bewerten. Nach der Zubereitung kann die Bestellung über die „Grab & Go“-Station abgeholt werden.

Kunden geben bei der App-Bestellung zusätzlich an, wann sie ihre Speisen abholen wollen. Im Store können sie sich dann direkt an der vollautomatischen Abholstation ihre Ware abholen. In einem für den Kunden reservierten Fach, das via Screen angezeigt wird, wartet die Bestellung zur gewünschten Zeit.

Dazu beauftragte der Gastronomiebetrieb Ziehesberger Elektronik mit der Schaffung der screen-basierten Abholstation. Auch die Content-Spezialisten von Lux & Zebra waren in dem Projekt involviert. Für die transparenten Screens wird eine Lösung des britischen Herstellers Crystal Display Systems (CDS) genutzt. Wie CDS mitteilte, hat man zuvor verwendete transparente Displays von Samsung und See-through Displays von Samsung durch ein anderes Sortiment ersetzt.