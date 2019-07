Mit dem 55XE4F hat Hersteller LG nun sein mit 4.000 cd/m² sehr lichtstarkes Outdoor Display in der Diagonale 55″ auf den Markt gebracht.

Durch die starke Helligkeit sind Inhalte selbst bei strahlendem Sonnenschein klar zu erkennen. Bei Bewölkung sorgt die automatische Helligkeitsanpassung für lebendige Farben, die gleichzeitig nicht zu grell wirken. Zwei Technologien runden den Gesamteindruck ab: Durch QWP-Technik bleiben die Inhalte auch für Träger polarisierter Sonnenbrillen stets klar sichtbar, während IPS (Panel) beste Lesbarkeit selbst aus großen Betrachtungswinkeln garantiert.

Das wetterfeste Display hält bei Temperaturen zwischen -30° und 50° verschiedensten Witterungsbedingungen stand und kann somit sorglos ganzjährig eingesetzt werden. Eine Schutzbeschichtung (Conformal Coating) bewahrt das Display vor kleinsten äußeren Einflüssen wie Staub, während das IK10-zertifizierte Schutzglas Schäden bei Einschlägen größerer Objekte verhindert.

Zusätzlich sind bei dieser neuesten Generation der XE4F-Serie mehr LED-Einheiten verbaut. Dadurch liefert das Display mehr Helligkeit bei geringer Wärmeentwicklung und bietet so mehr Langlebigkeit.

Wie sämtliche Digital-Signage-Lösungen von LG bietet das 55XE4F ein intuitives System zur Datenverwaltung und Wartung. Das nutzerfreundliche Web-Monitoring-Interface ermöglicht Anpassungen in Echtzeit sogar per Fernwartung via Smartphone.