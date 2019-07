Laut Sony setzen aktuell mehr als 150 Unternehmen in Europa TEOS ein. Die erweiterte Familie der TEOS-Lösungen umfasst TEOS Connect (drahtloses Teilen von Inhalten), TEOS Book (Raumbuchungslösung), TEOS Reception (Lösung für die Besucheranmeldung) und Tablets für TEOS (professionelle Tablets für Unternehmen), die in Verbindung mit TEOS Manage zur Steigerung der Effizienz und Produktivität am Arbeitsplatz beitragen sollen.

Sony Professional Solutions Europe stellte nun TEOS Manage 2.0 vor, ein wichtiges Update der Lösung für die Verwaltung von Arbeitsbereichen. TEOS Manage 2.0 bietet mehr als 65 neue Funktionen, darunter eine neue mobile Raumbuchungs-App für Mitarbeitende, erweiterte Analysefunktionen, Remote Firmware Updates, eine neu entwickelte Universalfernbedienung und einen sichereren Anmeldeprozess für Besucher.

Zu den neuen Funktionen von TEOS Manage 2.0 gehören: