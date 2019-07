DooH APG|SGA vermarktet nun in Ascona

Die Gemeinde Borgo di Ascona hat im Juni 2019 ihre Entscheidung über die Ausschreibung der Plakatierung auf öffentlichem Grund publiziert. Außenwerber APG|SGA erhielt erneut den Zuschlag für die Vermarktung von sämtlichen bestehenden, analogen Werbeflächen. Diese befinden sich an stark frequentierten Standorten auf öffentlichem Grund – unter anderem in der Innenstadt, entlang der Seepromenade sowie an touristisch interessanten Plätzen.

Der neue Vertrag gilt seit Juli 2019 und für die Dauer von 10 Jahren. Neben dem Angebot an hinterleuchteten und geklebten Flächen stehen den Werbungtreibenden im Tessin auch 23 digitale Screens zu Verfügung.