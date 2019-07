Um auf ihr Angebot hinzuweisen, setzen die SBB in der Schweiz auf eine Kampagne, die hervorhebt, wie klimafreundlich die Reisen mit der Bahn sind.

Dazu ließ die SBB einen Zug mit Folierungen so bekleben, dass die Fensterfronten wie die in einem Flugzeug aussehen. Parallel erfolgen Durchsagen und Sicherheitshinweise vom Servicepersonal, analog zu denen durch das Bordpersonal in Düsenjets.

Der Schauspieler Edward Piccin mimt bei der Aktion das Pendant zum Flugbegleiter. In seiner Ansage weist er dabei en passant auf die Vorteile des Bahnreisens hin.

Flugscham, geschickt und charmant inszeniert.