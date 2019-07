Vor gut 2 Jahren hatte der Schuh-Einzelhändler angekündigt, in 25 seiner Filialen auf Omnichannel Services zu setzen – und dadurch die Ansprache am PoS weiter zu optimieren (vgl. Link am Ende des Textes).

Europas größter Schuheinzelhändler Deichmann treibt die Verzahnung von stationärem und Onlineangebot für seine Kunden weiter voran. So eröffnet das Unternehmen von Juli bis August drei Mega-Stores in Ballungsgebieten.

Im Juli öffnete nach sechsmonatiger Umbauphase der Flagship Store am Limbecker Platz in Essen wieder seine Türen. Neben zahlreichen baulichen Veränderungen in dem insgesamt 1.970 m² großen Geschäft wurde besonderer Wert auf die stärkere Verknüpfung von stationärem und Onlinehandel gelegt. Das gleiche Konzept gilt für die ebenfalls vor wenigen Wochen in Frankfurt a.M. auf der Zeil wiedereröffnete 2.010 m² große Filiale. Anfang. August geht Deichmann mit seinem größten jemals gebauten Laden von 2.300 m² in der Münchener Innenstadt an der Neuhauser Straße an den Start.

Das hat sich geändert:

Die wiedereröffnete Filiale am Limbecker Platz in der Essener Innenstadt hat unter anderem eine offenere Fassade erhalten. Der Laden wirkt so heller und moderner. Die Innenausstattung zeichnet sich aus durch einen großen Sportbereich, großformatige Screens und den Einsatz von E-Postern, auf denen digital wechselnde Themen und Botschaften gezeigt werden. Über den Einsatz von Tablets im Kundenservice, einen Ship-to-Home Service und demnächst auch Click&Collect wird das Beste aus der stationären und der Online-Welt zusammengeführt

Das Gleiche gilt für den 2.010 m² großen Store auf der Zeil in der Innenstadt von Frankfurt. Unter anderem kommt nun durch eine neue, offene Fassade auch hier mehr Tageslicht auf die Verkaufsfläche

Die mit 2.300 m² größte bisher von Deichmann gebaute Filiale ersetzt in München den bisherigen Standort an der Kaufinger Straße. Während sich das alte Ladenlokal über 4 Etagen erstreckte, bietet der neue Standort ein Einkaufserlebnis auf 2 Ebenen mit neuen Fahrtreppen, 47.000 Paar Schuhen, einer 240 m² großen Sportfläche, einem großen Accessoire-Bereich und einer besonderen Online-Exklusiv-Abteilung. Dort werden in einem Pilotprojekt Modelle gezeigt, die es nur im Onlineshop gibt. Die Musterschuhe können in die Hand genommen und in den gängigsten Größen auch anprobiert werden. Wer sie kaufen möchte, kann sie im Laden entweder über die Kasse, über ein spezielles Kunden-Touchdisplay oder über die iPads des Verkaufspersonals bestellen, in der Filiale bezahlen und sich direkt nach Hause liefern lassen.

Heinrich Deichmann, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deichmann SE, bezeichnete die Neueröffnungen in einem Statemant als „gelungenes Beispiel für den Ausbau des Omnichannel-Konzeptes bei Deichmann. Wir wollen den Kunden das Beste aus beiden Welten bieten und sowohl den stationären als auch den Onlinehandel fit für die Zukunft machen.“

Die aktuellen Aktivitäten fügen sich in die umfangreichen Wachstumspläne für 2019 ein. Die geplanten Investitionen für die gesamte Unternehmensgruppe liegen bei 285 Millionen Euro und damit auf Rekordhöhe. Davon entfallen 102 Millionen Euro auf Deutschland. Die Investitionen fließen sowohl in die Modernisierung des Filialnetzes und in die Eröffnung neuer Geschäfte im stationären Bereich als auch in Internationalisierung und Digitalisierung.

In der ersten Jahreshälfte 2019 hat das Unternehmen zudem in China begonnen, online über die Plattform T-Mall Global eine Auswahl seines Sortiments anzubieten. Nach dem im April erfolgten Start in Lettland ist für das laufende Jahr außerdem der Markteintritt mit dem Deichmann-Konzept in Estland geplant. Auch das Format MyShoes, das zuvor schon in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten war, wird 2019 weiter internationalisiert: Im Frühjahr wurden erste Filialen in Polen eröffnet. Mit dem Deichmann-Konzept steht in Dubai die erste Neueröffnung mit einem Franchise-Partner für den arabischen und nordafrikanischen Raum kurz bevor.