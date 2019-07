Leyard gab jetzt die Verlegung seiner EMEA-Zentrale und seines Ausstellungsraums nach Reutlingen bekannt, in die vormalige Zentrale von eyevis, die seit 2018 zu Leyard gehören.

Zudem gab Leyar die Eröffnung neuer Ausstellungsräume in Dubai und Moskau bekannt. „Die EMEA-Zentrale und der Ausstellungsraum von Leyard profitieren von Reutlingen, das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa eine der führenden Wirtschaftsregionen ist. Die Verlegung ereignet sich zeitgleich mit der vollständigen Integration von eyevis und Teracue in unsere Markenunternehmen, zu denen Planar gehört“, so Thorsten Lipp, Chief Operating Officer und stellvertretender CEO von Leyard EMEA.

Leyards neue EMEA-Zentrale diente zuvor als Hauptgeschäftsstelle für eyevis und umfasst eine Fläche von 5.000 m², die für Verwaltung, Produktion, Tests, Montage, Kundendienst genutzt wird und Platz für einen Showroom bietet. Leyard verfügt über Ausstellungsräume in der gesamten EMEA-Region, darunter neue Showrooms in Moskau und Dubai. Alle Ausstellungsräume sind strategisch so entwickelt, dass Leyard nah an seinen Kunden operieren kann. Sie ermöglichen dem Unternehmen nicht nur, langfristige Beziehungen aufzubauen, sondern bieten auch Platz für Kundentreffen, Veranstaltungen und Schulungen sowie Vorführungen von Leyards Portfolio an bahnbrechenden und preisgekrönten Displaylösungen.

Die Ausstellungsräume in Moskau und Dubai haben bereits ihre Tore geöffnet. Der 500 m² große Showroom in Reutlingen wird das Geschäft im Sommer 2019 aufnehmen. Eine offizielle Eröffnungsfeier ist für Herbst 2019 geplant. Diese Ausstellungsräume ergänzen die bereits bestehenden Ausstellungsräume von Leyard in Paris, Rom und Prešov, Slowakei. Leyard EMEA unterhält darüber hinaus eine 3.119 m² (33.500 ft²) große Fabrik in Prešov, Slowakei.