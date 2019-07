Am nördlichen Ende des Time Square sitzt heute die britische Barclays Bank. Berühmt ist das Gebäude als ehemaliger Sitz vom Lehman Brothers, der in der Finanzkrise 2008 untergegangenen Großbank. Schon ewig zierte die Fassade große LED-Installationen verschiedenster Generationen. Nun wurde die LED-Fassade zu Beginn des Jahres mal wieder erneuert.

Entstanden ist eine selbst für New York City unübliche Digital Signage Installation an der Fassade von 745 Seventh Avenue. Insgesamt 655 Quadratmeter LED-Panels wurden ausgetauscht. Entstanden ist eine Medienfassade mit lebendigen visuellen und datengesteuerten Geschichten, die die Rolle von Barclays bei der Gestaltung des Fortschritts von Wirtschaft und Gesellschaft vermitteln soll.



„Die erneuerte Digital Signage Medienfassade ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie wir digitale Innovation in alles einfließen lassen, was wir hier bei Barclays tun“, sagte Richard Haworth, CEO Barclays America. „Wir haben uns von einer der ältesten LED-Installationen am Times Square – ursprünglich 1999 installiert – zu einer der anspruchsvollsten LED-Installationen entwickelt, die heute auf dem Markt erhältlich sind und die eine dynamische Aktualisierung von Inhalten in Echtzeit ermöglichen.“

Die neue Digital Signage Medienfassade soll die Rolle des Finanzwesens als wesentliches Element des globalen Handels verdeutlichen und zeigen, wie die Finanzprodukte und -dienstleistungen von Barclays Menschen, Unternehmen und Volkswirtschaften dabei unterstützen, zu wachsen und zu gedeihen, und gleichzeitig die Komplexität der Finanzwelt einfacher zu verstehen machen. Die LED-Installation wird auch verbesserte Datenvisualisierungen und Nachrichten präsentieren, die von Live-Streams von Partnern wie Refinitiv und Reuters unterstützt werden.

Während die neuen LED-Installation nur noch etwa halb so viel wiegt und Zwei-Drittel weniger Strom wie der Vorgänger verbraucht, bietet sie fast die fünffache Auflösung und die Möglichkeit, 281 Billionen Farben anzuzeigen. Die energieeffiziente Anzeige unterstützt die Bemühungen von Barclays zur CO2-Reduktion, einschließlich unserer Verpflichtung gegenüber New York City, die CO2-Emissionen der 745 7th Avenue bis 2025 um 30% gegenüber 2012 zu reduzieren.

Entwickelt werden die Inhalte von der New Yorker Digital Signage Agentur ESI Design.