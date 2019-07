Mal wieder treibt Signagelive Gründer Jason Cremins die Digital Signage Branche vor sich her. Wie so oft in der Vergangenheit identifiziert Signagelive eine neue Hardware-Plattform und portiert das eigene professionelle Digital Signage CMS. So auch der neuste Coup mit Amazon Fire-TV.

Signagelive ist jetzt auch auf Amazon Fire TV-Geräten und -Displays verfügbar. Zum ersten Mal können Digital Signage-Kunden die Funktionen einer Enterprise Digital Signage Lösung auf Amazon Fire TV-Geräten erleben.

„Eine wachsende Zahl von Kunden hat Amazon Fire TV-Geräte für Digital Signage verwendet, und obwohl die Geräte zuverlässig waren, erfüllt die von ihnen verwendete Digital Signage-Software nicht ihre Anforderungen. Die Einführung von Signagelive für Amazon Fire TV bringt mehr als 20 Jahre Digital Signage Software-Entwicklung und Erfahrung in die Amazon Fire TV-Geräte ein und bietet den Kunden die Funktionen und den Support, die sie für ihre aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse benötigen.“ so Signagelive Geschäftsführer Jason Cremins. „Wir sehen unsere Unterstützung für den Amazon Fire TV Stick auch als eine großartige Option für diejenigen, die die Fähigkeiten von Signagelive testen möchten, während sie sich für die kommerziellen Player oder SoC-Displays entscheiden, die sie für ihr Digital Signage Netzwerk einsetzen möchten.“

Signagelive Funktionen für Amazon Fire TV umfassen:

Signagelive Media Player mit Vollbild- und Mehrzonenunterstützung

Bilder, Videos, HTML5-Webseiten, RSS/MRSS-Feeds

100% Unterstützung für Scheduling

Unterstützung von verschachtelten und lokalen Playlisten

Remote-Anwendungsupdates für Online-Upgrades auf den Signagelive Android-Client

Widget-Unterstützung – Über 500 editierbare Vorlagen, Uhren, Wetter- und Raumbuchungsvorlagen

Web Trigger-Unterstützung für ereignisgesteuerte Inhaltswiedergabe

Offline-Wiedergabe aller Medien, Layouts, Widgets und editierbaren Vorlagen

Optionale Proof-of-Play und proaktive Überwachungsmodule

Jedes Amazon Fire TV-Gerät erfordert eine Registrierung mit einem aktiven Amazon-Konto. Dies ist ideal für kleine Netzwerke von Amazon TV-Geräten geeignet, während Kunden, die eine große Anzahl von Digital Signage Playern benötigen, einen der vielen kommerziellen Player und SoC Displays in Betracht ziehen sollten, die von Signagelive unterstützt werden.