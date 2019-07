Den meisten Lesern ist das ehemalige Sprachrohr der Sowjetunion TASS so sehr ein Begriff wie die legendäre Tageszeitung Prawda. Während die von Lenin gegründete Prawda („Wahrheit“) als Zentralorgan der Kommunistischen Partei im heutigen Russland keine Rolle mehr spielt, ist die TASS weiterhin eine wichtige Nachrichtenquelle.

Das grobpixelige LED-Band informiert analog wie Reuters am Times Square in New York die Öffentlichkeit mit den neuesten Nachrichten, Wetter und Börsenkurse. Uns bleibt die Architektur inklusiver der grobschlächtigen Weltkugel am Eingang mehr in Erinnerung. Digital Signage ist halt nicht alles – auch für invidis.