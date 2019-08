Der erweiterte Temperaturbereich für den das PD10AS-E3930-WT ausgelegt ist beträgt -40°C bis 85 °C. Das CPU Board ist mit einem Intel AtomTM E3930 Apollo Lake SoC ausgestattet. Unterstützt werden bis zu 8Gb DDR3L RAM mit einer Taktfrequenz von 1867 MHz. Die integrierte Intel® HD Grafik unterstützt 4K Auflösung von 3.840 x 2.160 p auf dem zur Verfügung stehenden HDMI Port oder der optionalen eDP Schnittstelle.

Außerdem bietet das Board Full HD mit einer Auflösung von 1.920 x 1.200 Pixeln am VGA und am LVDS Anschluss. Das CPU Board ist mit zwei Intel I210-IT GbE Schnittstellen, vier USB3.0, zwei USB2.0 und vier COM Schnittstellen von denen eine als RS-232/422/485 ausgelegt ist, ausgestattet. Ferner steht der MiAPI Stecker mit programmierbaren 10bit GPIO und Hardwaremonitoringfunktion zur Verfügung.

Als Erweiterungsmöglichkeit bietet das PD10AS einen Full-Size Mini PCIe Slot mit SIM Card Holder und einen M.2 2230 Steckplatz mit E-Key an. Das CPU Board kann mit einer Spannung von 8 bis 24 VDC betrieben werden.

Neben dem PD10AS-E3930-WT stehen drei weitere Varianten mit E3930, N3350 und N4200 CPU für den Standardtemperaturbereich von 0~70 °C zur Verfügung. Auf Kundenwunsch liefert ICP das PD-10AS Board als vorkonfiguriertes Ready-to-Use Bundle mit angepasstem BIOS, Betriebssystem und industriellen Speichermodulen aus.

Spezifikationen:3,5” CPU Board mit 6. Gen. Intel Apollo Lake

CeleronTM N3350 oder AtomTM E3930 SoC

CeleronTM N3350 oder AtomTM E3930 SoC 8GB DDR3L DIMM Arbeitsspeicher

Eine 2.5“ SATA 6Gb/s

USB, COM Ports, Dual-PCIe GbE

Erweiterungen: Full-size PCIe Mini Card, M.2 2230 E-Key (mSATA und on-board SIM-Halter)

Drei unabhängige Displayausgänge: HDMI, VGA, LVDS/eDP

Spannungseingang: 8~24VDC

Betriebstemperatur: 0°C~+70°C und Wide Temp -40~85 °C

Anwendungsbereiche/Applikationen: