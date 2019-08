Die DMEXCO findet am 11. und 12. September 2019 statt. In Halle 6 am Stand B-21 wird e-Spirit ausstellen.

Gezeigt wird das hybride FirstSpirit CMS. Es kombiniert die Vorteile einer modernen Headless-Architektur (mit hoher Agilität, kurzer Time-to-Market, einfacher Anbindung neuer Touchpoints) und die Leistungsstärke und den Bedienkomfort von enterprise-class Content Management.

Dadurch ist das IT-Team flexibler in der Entwicklung und das Marketing kann noch schneller und unkomplizierter maßgeschneiderte Inhalte an Kunden an allen Touchpoints ausspielen.

Der Hersteller der FirstSpirit Digital Experience Platform (DXP) demonstriert die Leistungsfähigkeit seiner Lösungen mit Keynotes, thematischen Demo-Zonen und in individuellen Gesprächen.

“Mit FirstSpirit DXP und unserem herausragenden hybriden CMS können Unternehmen ihren Kunden an allen Touchpoints bei jeder Interaktion eine Experience bieten, die ihre Erwartungen übertrifft – und sie so zu lebenslangen Fans machen. Ein Besuch an unserem DMEXCO-Stand wird alle inspirieren, die es mit der digitalen Transformation ihres Business ernst meinen, und die eine agile, intelligente Experience Management-Lösung suchen, die schnell einsetzbar ist und rasch Ziele erfüllt”, kündigt e-Spirit Vorstand Udo Sträßer an.

Zu den auf der DMEXCO präsentierten Innovationen der FirstSpirit DXP gehören:

Content to and from anywhere mit dem hybriden (headless+) CMS, inklusive Touchpoint Editing, mit dem sich Inhalte intuitiv und direkt in beliebigen Ausgabekanälen bearbeiten lassen – ohne aufwändige CMS-Integration durch die IT

Individuelle User Experience durch intelligente, KI-gestützte Personalisierung und Predictive Analytics

Erfolgreicher in allen Kanälen mit Omnichannel Content-Orchestrierung und Kampagnenmanagement

Erfolgreicher im B2C- und B2B-Online-Handel mit Starterkits und Enterprise-class CMS-Features für Commerce (insbesondere für Salesforce, SAP und Spryker)

State-of-the-Art Experience Management mit Funktionalitäten wie Shoppable Video, Natural Language Generation, Content-Lösungen für Chatbots & Sprachassistenten

Keynote-Programm mit Expertenvorträgen von e-Spirit, den Partnern Amazon Web Services AWS und Arithnea sowie Kunden aus den Bereichen Fashion/Retail und Technology

e-Spirit ist zudem als Partner beim E-Commerce-Anbieter Spryker in Halle 7 Stand C-021 vertreten. Die Partnerschaft umfasst die Integration des hybriden (headless+) CMS von e-Spirit in Sprykers Commerce OS. Dadurch können B2B- und B2C-Unternehmen auf einfache Weise personalisierte digitale Einkaufs-Experiences über alle Kanäle hinweg erstellen und bereitstellen. Dazu gehören z.B. Websites, Webshops, mobile Geräten, aber auch Progressive Web Apps (PWA), Kiosk-Systeme, Digital Signage- und IoT-Devices. Mit dem europäischen Schuhhersteller LaShoe wurde bereits ein erster gemeinsamer Kunde von der integrierten Lösung überzeugt, der seine Lösung am e-Spirit Stand live präsentieren wird.