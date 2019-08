Digital Signage Software Kramer Control BRAINware in Screens von Sony integriert

Kramer BRAINware ist eine Softwarelösung mit Steuerungs-, Automatisierungs- und Analysewerkzeugen, die sich über die intuitive Drag & Drop-Bedienoberfläche schnell und einfach installieren und einrichten lässt. Kunden können damit Räume komfortabel steuern, verwalten und überwachen, ohne zusätzliche Hardware und Verkabelung zu benötigen.

Kramer Control BRAINware ist in allen Modellen der Sony Bravia BZ35F-Serie in den Größen von 43″ bis 85″ verfügbar. Konzipiert wurden die Displays für den Einsatz in Besprechungs- und Schulungsräumen, Showrooms, Einzelhandelsflächen, Lobbys und Hotelzimmer sowie für Digital Signage-Anwendungen.

Die Professional Displays von Sony überzeugen mit einer hellen, exzellenten 4K HDR-Bildqualität, ultraschlankem und edlem Design sowie mit einer komfortablen Bedienung. Sie bieten eine integrierte HTML5-Plattform, offene API-Schnittstellen sowie flexible Vernetzungsmöglichkeiten und Installationsoptionen. Die Screens sind für den 24/7-Betrieb ausgerichtet. Weitere Features sind das integrierte Android TV-Betriebssystem und der mögliche Zugriff auf SmartTV-Apps in Googles Play Store.

„Mit der Sony-Kramer-Integration bieten wir unseren Kunden ein einzigartiges, funktionales und zukunftssicheres Gesamtsystem für Kommunikationsräume jeder Art“, erklärt Kay Ohse, Country Manager Kramer Germany. Die Displays des Herstellers eigneten sich optimal als zentraler Kern für die IT-freundliche Meeting-Raumlösungen Kramer@Work.