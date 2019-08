Bis zu 4 Kunden nutzen den Kiosk gleichzeitig, wodurch sich die Zahl der möglichen Anwender-Interaktionen und damit der potenzielle Umsatz erhöht. Die Lösung ist mit vier platzsparend installierten 32″ Touchscreens ausgestattet.

Den entscheidenden und patentgeschützten Designfortschritt des Polytouch 32 PE4000 stellt der zentrale und stabile Standfuß dar. Zum einen zeichnet ihn das ansprechende Design des Werkstücks aus, das aus Hochleistungsaluminium im bewährten Stranggussverfahren hergestellt wird. Zum anderen sind in dem Standfuß die PCs mit Intel Core CPUs sowie leistungsstarke Lüfter platzsparend untergebracht.

Pyramid konzipierte den Polytouch 32 PE4000 mit je einem PC pro Display, um die Ausfallsicherheit des Komplettsystems zu maximieren. Gleichzeitig erhöht sich so die Performance der einzelnen Anwendungen je Display. Für die Wartung sind die PCs servicefreundlich über eine abnehmbare Blende im Standfuß zugänglich.

Für das Kiosk-System bietet der Hersteller ein individualisiertes Branding an sowie eine bedarfsorientierte Ausstattung der Peripheriegehäuse unterhalb der Displays. Hier stehen Module wie beispielsweise 2D-Scanner, Thermo-Drucker oder Payment-Module zur Verfügung. In die Rahmen der Displays integriert Pyramid auf Wunsch unter anderem Mikrofone oder Kameras. So lassen sich die Systeme optisch und funktional optimal an unterschiedlichste Einsatzgebiete anpassen.

Peter Engler, Product Manager bei Pyramid, beschreibt eine erste bereits umgesetzte Weiterentwicklung: „Wir können den PE4000 auf Wunsch mit einem Puck-Dispenser ausliefern. Damit bieten wir zum Beispiel Schnellrestaurants ein System, mit dem in Echtzeit Kunden lokalisiert werden können. Wir setzen hier auf unser neues Realtime-Locationsystem PLS, das viel präzisere Lokalisierungen erlaubt als marktübliche Lösungen.“