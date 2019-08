Der Pilot läuft zunächst in den Saturn-Märkten Berlin Schlossstraße, Alexanderplatz und Europa-Center. Im Fokus stehen dabei Notebooks, also Produkte mit einem erhöhten Beratungsbedarf. Beschäftigt sich ein Kunde in der Fachabteilung längere Zeit mit einem bestimmten Notebook, wird ein automatischer Mitarbeiterruf per Smartwatch ausgelöst.

Der Verkaufsberater kann den interessierten Konsumenten nun gezielt ansprechen und fachgerecht beraten. So wird Beratungsbedarf automatisch erkannt und die Chance auf eine Conversion erhöht.

Die Daten dafür liefert die Retail Analytics Plattform von xplace, die die Produktinteraktionen erfasst und auswertet. Technologisch setzt xplace dabei auf die hauseigene Notebook-Beratungssoftware NoTeS. Diese wird an eine marktführende Retail Analytics Plattform angebunden.

Die NoTeS-Applikation registriert und meldet Interaktionszeiten mit dem Produkt. Wird dabei eine bestimmte zeitbasierte Schwelle überschritten, sendet die Plattform einen Trigger an eine dafür entwickelte App. Die Verkaufsberater empfangen die Meldung und geben nach dem Kundengespräch über die App Feedback zum Beratungserfolg. Die Echtzeit-Auswertung und eventabhängige Steuerung sind einige der Main-Features der Retail Analytics Plattform.