Für breitbandige Übertragungen ist Glasfaser das optimale Transportmedium, insbesondere, wenn es gilt längere Strecken zu überbrücken oder in Umgebungen, die störanfällig sind aufgrund von elektromagnetischen Unverträglichkeiten. Mit dem “CAV-9525F” hat die Christiansen Unternehmensgruppe jetzt einen Fiber-Broadcaster im Portfolio, der speziell solche Szenarien beim Design oder der Erweiterung von Digital Signage Netzwerken abdeckt.

Der “Digital Signage Broadcaster Fiber CAV-9525F” kann eingesetzt werden, wenn in einem Digital-Signage-Netzwerk HDMI-, DVI-, VGA- IR-, USB- oder RS232-Signale über längere Distanzen zu überbrücken sind – oder, wenn elektromagnetische Interferenzen eine Kupferverkabelung nicht zulassen. Der Fiber-Broadcaster kann sämtliche AV-Übertragungen auf Info- oder Unterhaltungs-Displays übertragen. Gleiches gilt für Videowall-Lösungen beziehungsweise generell für Anwendungen, die via KVM-Matrix-Steuerung angesprochen werden.

Das Fiber-Broadcast-System beinhaltet den Sender CAV-9525FT (TX) und den Empfänger CAV-9525FR (RX). Der TX wird als HDMI-, DVI- oder VGA-Quelle mit dem PC oder Bluray-Player verbunden, der RX mit dem Display, Lautsprecher, Mikrofon oder USB-Gerät. Die Lösung basiert auf der Standard-IP-Technologie, der TX wandelt Eingangssignale (Video, Audio, USB…) in IP-Pakete um und sendet sie per Multicast/Unicast an den Gigabit-Ethernet-Switch.

Am anderen Ende empfängt der RX IP-Pakete über den Ethernet-Switch, wandelt diese zurück in HDMI, DVI, VGA, Audio, USB etc. und sendet sie an das Display, den Lautsprecher oder das USB-Gerät. Die Encoder/Decoder-Engine verfügt über eine Skalierungsfunktion, sodass mehrere RXs flexibel als Videowand-Displays konfiguriert werden können.

Funktionen des Digital-Signage-Broadcaster-Fiber-CAV-9525F: